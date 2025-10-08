La ley de concordia del PP y Vox vuelve este jueves al pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva

Último trámite para aprobar la Ley de Concordia de Extremadura. La propuesta del PP y Vox volverá este jueves al pleno de la Asamblea para recibir la aprobación definitiva, pendiente de la incorporación de las seis enmiendas que la formación de Santiago Abascal rechazó a los populares en la Comisión de Cultura por no haber sido negociadas previamente. Pese a que los reproches se han mantenido hasta el último momento, no parece que el pacto peligre y todo apunta a que la ley saldrá adelante: aunque se incorporaran las seis enmiendas rechazadas, el texto resultante «va a seguir siendo suficientemente válido para derogar la ley sectaria actual», según el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña.

El de este jueves será un pleno atípico en la Asamblea de Extremadura debido al fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara. El orden del día de la sesión ha sido alterado en señal de respeto al duelo y solo incluye dos puntos: la aprobación definitiva de la ley de concordia y la toma en consideración de la que sería la primera universidad privada de Extremadura. Hasta este jueves, además, se podrá firmar en el libro de condolencias que ha abierto la Cámara autonómica en memoria del líder socialista.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, firman en el libro de condolencias en memoria de Guillermo Fernández Vara / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Universidad privada

El pleno se iniciará a las 09.30 horas con la designación de las dos personas que se integrarán como patronos en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. Seguidamente se debatirá el proyecto de ley de la universidad privada Uninde y a continuación, la aprobación definitiva de la ley de concordia.

Los tiempos están justos ya para que Uninde pueda comenzar su actividad el próximo curso 2026-2027. Hasta que la Asamblea no apruebe la ley para la creación de la que sería la primera universidad privada de Extremadura, medio siglo después de que echara a andar la Universidad la Extremadura (pública y única), no se remiten a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) las memorias de los planes de estudios que ofertarán y esta tiene hasta seis meses para aprobarlos.

Los promotores habían pedido celeridad a la Asamblea de Extremadura y finalmente, el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo del PP se tramitará por el procedimiento de lectura única. Esta fórmula permite aprobar el texto ya de forma definitiva tras su debate inicial, pero sin posibilidad de que los grupos de la oposición puedan realizar enmiendas parciales para incluir sus aportaciones.

Ley de concordia

En cuanto a la ley de concordia, cabe destacar que se enfrenta al último trámite. El texto vuelve al pleno pendiente de la incorporación de las 115 enmiendas parciales no aprobadas en la Comisión de Cultura: todas las del PSOE (61) y Unidas por Extremadura (48) y las seis del PP que Vox ha rechazado «más que por el contenido, por las formas».

El texto vendrá a derogar la ley de memoria histórica aprobada por el PSOE en 2019 y supone la culminación del pacto que ha permitido aplicar la tercera rebaja de impuestos en Extremadura y 'salvar' a María Guardiola tras la crisis que supuso para su gobierno en minoría la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025.