El Ministerio de Agricultura garantiza su apoyo tras los aranceles chinos al porcino, un sector clave en Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido con representantes del sector porcino para abordar el impacto de los aranceles impuestos por China al cerdo europeo, en vigor desde el pasado 10 de septiembre. Estos gravámenes, que oscilan entre el 15,6% y el 20% para las empresas exportadoras españolas —y alcanzan hasta el 62,4% en algunos países de la UE—, afectan a un sector clave para la economía nacional y extremeña.

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha presidido el encuentro en el que se han revisado las cifras económicas y los posibles efectos de esta medida. En este sentido, el Ministerio ha trasaladado un mensaje de tranquilidad, garantizando apoyo a las empresas afectadas y destacando la transparencia y colaboración con la que actúa el sector. El Gobierno central confía en que los aranceles, calificados como tasas de competencia desleal, se levanten lo antes posible.

España se ha consolidado como la tercera potencia mundial en producción porcina —tras China y Estados Unidos— y como la primera de la Unión Europea, con más de 4,9 millones de toneladas anuales según los datos de 2024. China, por su parte, se ha mantenido como el principal destino extracomunitario de carne de cerdo española: el año pasado las exportaciones superaron los 1.097 millones de euros, lo que representa un 11,2% de la producción nacional.

El caso extremeño: China, un mercado emergente

En Extremadura, China ocupaba en 2024 la decimoquinta posición entre los destinos internacionales de la región y las ventas alcanzaron los 34,4 millones de euros en 816 operaciones comerciales, prácticamente el doble que en ejercicios anteriores.

Del importe total de las exportaciones, 23 millones correspondieron a la partida de aceites, 13 de ellos al aceite de oliva. También se exportaron 8,1 millones de euros en aceite de avellanas.

La segunda partida que Extremadura vendió al país asiático fue la carne, con 6,6 millones en porcino a China y Hong Kong, sobre todo refrigerado y congelado. De hecho, el país ya es el quinto consumidor de cerdo extremeño, solo por detrás de países tan próximos como Portugal, Francia, Alemania e Italia.

Avances en calidad y promoción del ibérico

En la reunión de este miércoles también se ha abordado la situación de la norma de calidad del ibérico y el papel de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias como garantes de transparencia y sostenibilidad. Se ha destacado el proyecto de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), que ha preparado una extensión de norma hasta 2030 para reforzar la promoción de los productos ibéricos, favorecer el relevo generacional y mejorar la sostenibilidad.

Igualmente, se ha valorado la extensión de normas de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), centrada en potenciar el modelo de capa blanca y en mejorar la competitividad y la imagen de los productos en mercados nacionales e internacionales.

Innovación y retos europeos

El Ministerio también ha repasado el desarrollo de la aplicación Ecogan, que ha permitido monitorizar las emisiones en explotaciones ganaderas, y ha analizado las propuestas europeas sobre bienestar animal en transporte y granjas. Además, se ha abordado la situación de las denominaciones de origen del jamón ibérico, que representan un modelo de excelencia por su calidad diferenciada y el vínculo con el territorio.