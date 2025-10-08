Las mujeres extremeñas del mundo rural alzarán la voz por la igualdad de oportunidades

"Las mujeres rurales, gracias a su participación en la vida cultural, en el mantenimiento de las tradiciones y de la gastronomía local son quienes ponen en valor la identidad de sus pueblos y comprometen las garantías de futuro". Así se ha expresado este martes la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arjona, durante la presentación de la programación del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebrará el próximo 15 de octubre en Torremocha bajo el lema 'Identidad y futuro', con la participación de más de un centenar de mujeres.

En su intervención, Arjona ha explicado que con esta jornada se pretende favorecer el encuentro y la participación entre las mujeres con el fin de propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias, de sus retos e inquietudes, para finalmente "poner en valor los entornos rurales como medio de oportunidades y de riqueza". Esta cita contará con la participación de representantes de las principales federaciones de mujeres rurales de Extremadura, así como de las asociaciones de la Mancomunidad Sierra de Montánchez.

Mesas redondas

En concreto, se han planteado diversas mesas redondas en las que por grupos y por temáticas se analizarán cuestiones de vital importancia para las mujeres del medio rural. Estas versarán sobre conciliación con responsabilidad, el equilibrio o desequilibrio de roles, los hogares unipersonales de mayores dependientes y el desarrollo del teletrabajo. También se abordará la educación para la salud, en especial la salud mental, el autocuidado y la prevención del deterioro, así como la disposición de redes de acompañamiento y apoyo en la comunidad.

Asimismo, Arjona ha destacado que se tratarán las posibilidades que abren las nuevas tecnologías "para llevar a cabo múltiples proyectos profesionales en el medio rural, así como la importancia del asociacionismo y de la participación juvenil". "Queremos que en esta jornada cada mujer aporte y al mismo tiempo también que se lleve a su pueblo una nueva idea de que le haga avanzar en su municipio hacia una igualdad real y efectiva, hacia un escenario en el que la mujer ocupe el lugar que le corresponde", ha subrayado. Tras una comida de convivencia, se darán a conocer las conclusiones que previamente las mujeres habrán ido elaborando.

Reivindicación

"Queremos poner de manifiesto las desigualdades que no pueden persistir más en el tiempo, que el día 15 de octubre sea una jornada participativa, pero también de reivindicación de los derechos de las mujeres rurales", ha señalado. Por ello, desde la Junta de Extremadura reclaman al Gobierno central que sus políticas y su redistribución de recursos "tengan en cuenta siempre a las mujeres rurales para que puedan acceder a las mismas oportunidades que el resto y, sobre todo, a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual por las dificultades con las que se encuentran al vivir en pequeños núcleos rurales".

A juicio de Arjona, un ejemplo de la desigualdad en Extremadura es la falta de personal en los equipos técnicos forenses, psicóloga y trabajadora social para la valoración de las víctimas de violencia de género y, en especial de menores víctimas de violencia sexual, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz. Por ello, ha solicitado al Ejecutivo nacional "personal suficiente para poder hacer las valoraciones en tiempos acordes a la especificidad de esta materia tal solicitada".

Por otra parte, la directora del IMEX ha destacado que la Junta está haciendo "un gran esfuerzo por llevar su red de recursos y ayuda a todos los puntos de la región por pequeños y alejados que estén, en especial, a aquellos que persiguen la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres". En este sentido, ha enumerado las ayudas a la conciliación, el refuerzo de las oficinas de igualdad y violencia del género, así como los servicios de asesoramiento psicológico y jurídico antes y después de la denuncia, además de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, siempre "haciéndolas accesibles al medio rural".