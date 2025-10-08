Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El Constitucional debate esta semana el recurso de las comunidades de propietarios contra el derribo ordenado por el Tribunal Supremo

La alerta social se disparó en la noche del lunes a causa de los mensajes reenviados por redes sociales

Extremadura inicia este miércoles la comercialización del programa de turismo, que este año trae varias novedades, como plazas reservadas para las pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas

Alcaldes de la zona afirman que la estrategia de combinar tratamientos en arrozales, áreas húmedas y parques ha sido «clave» para reducir los mosquitos, pero piden que se mantenga más allá del verano

La Guardia Civil sigue trabajando en la reconstrucción del accidente ocurrido el pasado mes de septiembre, en el que perdió la vida una menor de 14 años