Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vista de algunas de las villas del interior del complejo Isla Valdecañas.

Vista de algunas de las villas del interior del complejo Isla Valdecañas. / EL PERIÓDICO

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Junta valora recurrir el caso Isla Valdecañas a instancias europeas

El Constitucional debate esta semana el recurso de las comunidades de propietarios contra el derribo ordenado por el Tribunal Supremo

"Han entrado en la casa de una chica, la han apuñalado y la han matado": el bulo que se difundió en Cáceres por WhatsApp sobre el suceso en San Blas

La alerta social se disparó en la noche del lunes a causa de los mensajes reenviados por redes sociales

Vuelve el Imserso: miles de extremeños pueden solicitar los viajes desde hoy

Extremadura inicia este miércoles la comercialización del programa de turismo, que este año trae varias novedades, como plazas reservadas para las pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas

Vegas Altas pide reforzar el plan contra el Virus del Nilo, que suma cuatro fallecidos

Alcaldes de la zona afirman que la estrategia de combinar tratamientos en arrozales, áreas húmedas y parques ha sido «clave» para reducir los mosquitos, pero piden que se mantenga más allá del verano

El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una "velocidad excesiva"

La Guardia Civil sigue trabajando en la reconstrucción del accidente ocurrido el pasado mes de septiembre, en el que perdió la vida una menor de 14 años

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
  3. El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
  4. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  5. La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
  6. Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto
  7. Guardiola plantea que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara
  8. Educación ofrece más de 300 plazas de oposiciones de maestros para 2026

