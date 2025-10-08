Ya puedes llevar tu DNI en el móvil: actívalo de forma segura
Estos son los pasos a seguir para poder activar correctamente tu DNI en el teléfono
Cada vez más personas optan por llevar todos sus datos personales de forma virtual en el teléfono móvil, y el documento nacional de identidad (DNI) no se queda atrás. Esta opción cuenta con la misma validez que el documento en físico, siendo más práctica y cómoda. Sin embargo, para hacerlo correctamente, es importante seguir los pasos oficiales y garantizar que el proceso sea completamente seguro. Simplemente, se necesita un teléfono móvil, tener los certificados en vigor, conocer el pin de tu DNI y seguir estos tres sencillos pasos que indica la Policía Nacional:
1.Registro
Se puede realizar el registro en la app desde casa, siempre que se tenga a disposición un lector de tarjetas, ingresando en la web midni.gob.es, aunque este proceso también puede iniciarse desde un Puesto de Actualización de Documentación (PAD), disponibles en las unidades de documentación de la Policía Nacional e, incluso, desde algunos ayuntamientos. También puede realizarse al acudir a renovar este documento. Este registro consiste en introducir los datos y el teléfono móvil, para poder recibir un SMS con un código de verificación.
2.App "MiDNI"
Descarga la aplicación móvil "MiDNI" de forma gratuita. Puedes descargarla desde los siguientes enlaces: Google Play Store o App Store. Los enlaces directos también se encuentran disponibles desde la página oficial de la Policía Nacional.
3.Activación
Abre la aplicación móvil y sigue los pasos que aparecen en pantalla. Será necesario introducir el número del propio DNI, incluyendo la letra, y el número de soporte que se encuentra en el DNI físico, compuesto por tres letras y seis números. Seguidamente, debe elegir el método de desbloqueo de preferencia: mediante una contraseña de, mínimo, ocho caracteres, o bien utilizar reconocimiento facial o dactilar. Tras esto, se recibirá un código de activación por SMS, que se debe introducir en la app.
Una vez finalizado este proceso ya dispondrá de su DNI desde el propio smartphone.
