Estos son los destinos que el Imserso ofrece en Extremadura: hasta seis días de naturaleza, patrimonio y relax

Paisajes únicos, historia a raudales, un rico patrimonio intacto y una gastronomía que deja huella. De todo esto, y mucho más, pueden disfrutar los mayores españoles a través de los viajes del Imserso que acaban de arrancar. El programa que ofrece el Instituto de Mayores y Servicios Sociales a la tercera edad incluye visitas a Extremadura en varias modalidades: circuitos culturales, turismo de naturaleza y visita a las dos capitales de provincia, sin olvidarse del turismo termal.

Opción 1: circuitos culturales

Para la opción cultural se ofrecen dos alternativas con una duración de seis días: un recorrido por la provincia pacense que discurre por Badajoz, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Azuaga, Zafra, Feria, Mérida y Almendralejo, y una segunda opción para conocer la provincia cacereña a través de Cáceres, Guadalupe, Trujillo, Alcántara, Plasencia, Cuacos de Yuste y Jarandilla de la Vera.

Opción 2: rutas naturales

Un día menos de duración tienen las rutas enfocadas al turismo de naturales, que también cuentan con dos opciones. En la provincia pacense se invita a descubrir a través del senderismo los parajes de dehesas de Salvaleón y Jerez de los Caballeros, con visita incluida a la ciudad de Badajoz y escapada el último día a Malpartida de Cáceres para disfrutando de encinas, alcornoques y quejigos y de su singular entorno natural, con Los Barruecos como reclamo principal. La segunda opción natural incluye un recorrido por el Parque Nacional de Monfragüe, «un paisaje de belleza incomparable» entre Plasencia, Trujillo y Cáceres y centro de paso del río Tajo, destaca el Imserso.

Opción 3: visita a las capitales

Otras de las posibilidades que se incluyen en Extremadura son visitas concentradas en las capitales de provincia durante cuatro días. Así, en Badajoz se propone una ruta que incluye una visita guiada a la Alcazaba árabe, una de las más grandes de Europa, entre otros espacios y monumentos de la ciudad. «ideal para pasear entre murallas, jardines y miradores». Por su parte, el viaja a Cáceres contempla la visita guiada por la ciudad y la entrada a la concatedral de Santa María, «uno de los monumentos más destacados de su espectacular casto histórico», subraya el programa.

Opción 4: seis balnearios

Dentro del programa de termalismo, Extremadura ofrece para convocatoria de 2025 nueve opciones de hospedaje en seis balnearios: cuatro en la provincia Cáceres (Baños de Montemayor, El Salugral de Hervás, Fuentes de Trampal en Montánchez y el Balneario de Valle del Jerte en Valdastillas) y dos en Badajoz (Alange y El Raposo en Puebla de Sancho Pérez). Todas las opciones están adaptados a las necesidades de sus usuarios y con precios al alcance de todos.