¿Qué supermercados abren en Extremadura durante este puente?: consulta los horarios

Con motivo del Puente de la Hispanidad, festivo Nacional en España, muchos comercios y supermercados en Extremadura adaptarán sus horarios el próximo lunes 13 de octubre. Aunque se trata de un día no laborable, la apertura comercial está autorizada, por lo que algunos establecimientos abrirán sus puertas en horario especial, mientras que otros permanecerán cerrados.

Estos son los supermercados y centros comerciales que abrirán sus puertas el 13 de octubre:

Ficha de horarios Mercadona: Cerrado

Cerrado Carrefour: 10:00 a 22:00h

10:00 a 22:00h Carrefour Express: 10:00 a 15:00h

10:00 a 15:00h Supermercados DIA: 9:00 a 14:30h

9:00 a 14:30h ALDI: 9:00 a 21:30h

9:00 a 21:30h SPAR: 9:00 a 15:00h

9:00 a 15:00h Centro Comercial Ruta de la Plata: 11:00 a 21:00h

11:00 a 21:00h Centro Comercial El Faro: 10:00 a 22:00h

10:00 a 22:00h El Corte Inglés: 11:00 a 21:00h

Mercadona

Mercadona no abrirá ninguno de sus supermercados durante la jornada del lunes.

Carrefour

Los establecimientos de Cáceres, Badajoz (La Granadilla y carretera de Valverde), Mérida y Plasencia abrirán sus puertas el lunes 13 de octubre con horario de festivos, de 10:00 a 22:00 horas. Los Carrefour Express, por su parte, mantendrán su horario habitual, tanto el domingo como el lunes, de 10:00 a 15:00 horas.

Supermercados DIA

Mantendrá su horario habitual de festivos, de 9:00 a 14:30 horas, aunque se recomienda consultar el horario específico de cada tienda.

ALDI

Las tiendas ALDI abrirán sus puertas en Cáceres, Badajoz y Mérida en su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.

SPAR

SPAR abrirá sus puertas el próximo lunes en su horario de festivos, de 9:00 a 15:00 horas.

Centro Comercial Ruta de la Plata / El Periódico

Centro Comercial Ruta de la Plata

Abrirá sus puertas el lunes 13 de octubre con horario reducido, de 11:00 a 21:00 horas.

Centro Comercial El Faro

El Faro permanecerá cerrado durante la jornada del domingo. Sin embargo, el lunes 13 vuelve a abrir sus puertas en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

El Corte Inglés

Abrirá el lunes con un horario especial de 11:00 a 21:00 horas, tanto en el centro principal de Badajoz como en el Supermercado de El Corte Inglés de la Avenida Juan Carlos I, en Badajoz.