Vox está dispuesto a quedar como "los malos" e ir a elecciones en Extremadura y Aragón: no descarta un "superdomingo"

Los dirigentes de Vox están dispuestos a quedar como "los malos" e ir a elecciones anticipadas en comunidades como Extremadura y Aragón, donde su concurso es fundamental para que los gobiernos del PP puedan aprobar los presupuestos.

De no conseguir el apoyo de los de Santiago Abascal, la presidenta extremeña, María Guardiola, ya ha dicho que adelantará los comicios, una decisión que aún no ha tomado el aragonés, Jorge Azcón, que todavía está convencido de poder sacar adelante las cuentas y que no ha descartado optar por prorrogar los anteriores si no lo logra.

Líneas rojas

Fuentes de la dirección de Vox, han insistido este miércoles en que mantienen sus exigencias de partida -no al pacto verde europeo y rechazo de la inmigración ilegal, fundamentalmente- para respaldar cualquier presupuesto.

En la Comunidad Valenciana y Murcia, los barones del PP ya las aceptaron y Vox insiste en que quienes quieran su apoyo deberán seguir los pasos Carlos Mazón y Fernando López Miras.

Pero las fuentes apuntan que lo primero es que les llamen a negociar, lo que aseguran aún no ha sucedido. ·No parece que en el PP estén interesados en hablar de presupuestos en las comunidades autónomas", dicen.

¿Urnas en marzo?

La situación podría abocar a un "superdomingo" electoral en torno a marzo del próximo año con comicios las comunidades que ya les toca - Andalucía y Castilla y León-, así como en Extremadura y Aragón.

Desde la dirección de Vox no están pensando en elecciones, pero aseguran que no les asustan sabedores de la tendencia al alza que marcan las encuestas y que se sitúan en una horquilla de entre el 12% y el 18% de los votos en las generales.

Aunque admiten haber bajado en apoyos en Castilla y León, destacan que están fuertes en la mayoría de las comunidades. "Vamos hacia arriba", aseguran, lo que explican en que su discurso no cambia, a diferencia del PP que "anda como pollo sin cabeza" al "calor de las encuestas".

Todas las estrategias del PP miran a Vox sin darse cuenta de que siempre falla cuando les combaten, apuntan las fuentes, que recuerdan que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a no gobernar con Vox.

"Igual tiene que renunciar a ese compromiso", dicen e ironizan con que a Feijóo le va a pasar como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando antes de las elecciones dijo que no dormiría tranquilo gobernando con Podemos.