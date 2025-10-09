Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Cielos despejados en Extremadura durante el puente de la Hispanidad

Margarita García Quirós

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado oficialmente la primera DANA de gran impacto de la temporada, “Alice”, que afectará a las comunidades del arco mediterráneo con precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Sin embargo, Extremadura quedará al margen del fenómeno, y podrá disfrutar de tiempo estable y temperaturas agradables durante el puente de la Hispanidad.

Viernes, 10 de octubre

La mayor parte de la comunidad registrará cielos despejados durante toda la jornada, con nubes y claros sin relevancia en zonas cercanas a Cáceres, Almendralejo, Mérida, Plasencia y Azuaga.

El ambiente seguirá cálido para estas fechas, alcanzándose máximas de hasta 30 °C en Badajoz y Mérida, y en torno a 27–28 °C en el resto de localidades.

Predicción meteorológica para el viernes 9 de octube

Predicción meteorológica para el viernes 9 de octube / AEMET

Sábado, 11 de octubre

El sábado será nuevamente estable, con ligera nubosidad en el noreste de la región y cielos completamente despejados en Badajoz, Zafra y Alburquerque.

Las temperaturas experimentarán un leve descenso, con máximas de 29 °C en Badajoz y Mérida, 27 °C en Plasencia y 26 °C en Cáceres, mientras que las mínimas rondarán los 15 °C en las primeras horas del día.

Previsión meteorológica para el sábado 11 de octubre

Previsión meteorológica para el sábado 11 de octubre / AEMET

Domingo, 12 de octubre

Durante la jornada del domingo se prevé un aumento de la nubosidad media y alta, aunque sin precipitaciones significativas. Solo en algunas localidades del norte y este de la región, como Trujillo, Guadalupe, Pinofranqueado, Valverde del Fresno y Monesterio, se contempla una probabilidad de lluvia débil superior al 20 %.

Previsión meteorológica para el sábado 11 de octubre

Previsión meteorológica para el domingo 12 de octubre / AEMET

Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en el norte, alcanzando 28 °C en Plasencia, Moraleja y Herrera de Alcántara, y 29 °C en Badajoz. Mérida, Oliva de la Frontera, Guareña y Aceuchal rondarán los 28 °C.

Lunes, 13 de octubre

Durante la jornada festiva aumenta la probabilidad de precipitación en la región, siendo más notables las nubosidades a lo largo del día. Durante la mañana del lunes aumenta la probabilidad de precipitación en

Mayor probabilidad de precipitación

  • Guadalupe: 50%
  • Pinofranqueado: 45%
  • Plasencia: 35%
  • Valverde del Fresno: 35%
  • Trujillo: 35%
  • Herrera del Duque: 30%
  • Monesterio: 30%
  • Jerez de los Caballeros: 30%
  • Azuaga: 25%
  • Navalvillar de Pela: 25%
Previsión meteorológica para el lunes 13 de octubre

Previsión meteorológica para el lunes 13 de octubre / AEMET

En conjunto, Extremadura vivirá un puente del Pilar marcado por la estabilidad atmosférica, con temperaturas suaves y predominio del sol, aunque el lunes podría llegar un cambio de tendencia con las primeras lluvias débiles en el norte y este regional.

