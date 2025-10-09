«Voy dibujando sobre lo que me sucede y me conmueve»

-He de confesarle que, tras su lectura visual y literaria, no sabía si reír o llorar…

-(Se ríe) bueno, no me pronuncio en ninguno de los dos sentidos…, de mis cinco libros esta es la primera vez donde le ha dado más peso al texto porque yo me centro en las ilustraciones, y, aunque no me considero escritor, he tratado de cuidarlo mucho. En algún sitio me han comentado que era la primera vez que hacía un libro de ficción, pero no sé si estoy de acuerdo con eso. Considero que mis viñetas son piezas de ficción, aunque es cierto que esta historia es una invención en su totalidad.

«Me gusta simplificar cuando quiero contar una historia. Tratar de contarlo de manera simple y sencilla»

-¿Cómo se le ocurrió esta fábula?

-Quería hacer una historia inventada que tuviera que ver con lo absurdo, que recogiera todas esas cosas de las que me gusta hablar cuando dibujo: el mundo del absurdo, el humor, las emociones. También con esa sensación de percibir como banales, esas preguntas básicas que a lo largo de la historia nos hemos hecho los humanos, ¿qué hacemos aquí?, por ejemplo. Quería que la historia recogiera algo de eso, desde un punto de vista muy infantil, porque el personaje principal tiene mucho de naif. Me gusta mucho simplificar cuando quiero contar una historia. Tratar de contarlo todo de una manera simple y sencilla, casi como en un cuento. Pretendo contar temas que me resultan grandes en la cabeza desde un enfoque mas sencillo y simple. Trato llegar más desde la emoción que desde la cabeza.

-¿Cómo ha sido acompañar a Martín a través del lápiz?

-A nivel creativo disfruto porque me gusta ir construyendo la historia como si fuera una escultura, una pieza de barro a la que vas poniendo y quitando, y luego va mutando. Esa parte del proceso me gusta. Pero es verdad que yo los libros los sufro y los sudo hasta que los veo terminados, sobre todo en este caso, que he tenido que trabajar más el texto. Me ha costado más en cuanto a planificación porque quería que tuviera cohesión, sentido, he tenido que planificarme muy bien. Ha sido la primera vez que he escrito primero el texto, y ‘llevar de la mano a Martín’ ha provocado un proceso más racional. Con eso me llevo peor. Ha habido de todo, luces y sombras, pero estoy muy contento con el resultado.

«El libro está lleno de personajes absurdos que utilizo como pretexto para hablar de muchas cosas»

-¿Cuál de las situaciones o personajes con los que se encuentra Martín le ha gustado más?

-Creo que me quedaría con varios momentos…, pero no quiero desvelar demasiado…, quizás el momento del vertedero…, ¡me parece divertido que el espectador se encuentre con esas situaciones! El libro está lleno de personajes absurdos que forman parte de mi imaginario y que utilizo como pretexto para hablar de muchas cosas.

-En su anterior obra, ‘Todo saldrá bien (a veces)’, compartió su lucha personal contra la ansiedad y los problemas de salud mental, ¿Cuál es la finalidad de ‘El jefe del mundo’?

-Si le digo la verdad no escribo ni los concibo por una finalidad, ‘quiero este objetivo’, sino que es algo que me voy encontrando por el camino. Lo que pretendo siempre es expresarme. La base, el combustible de mi trabajo, es emocionarme e ilusionarme y sentir que juego mientras dibujo. Si sucede eso, es cuando siento que puedo conectar con los demás. Por el camino suceden cosas muy gratificantes como que puedas ervir a otros, como con el anterior libro. En éste, yo solo quería expresarme a nivel creativo y sacar las cosas que llevo dentro; si luego los demás sacan también algo de ello, maravilloso, pero no es mi objetivo principal.

-¿Dónde cree que vive el jefe del mundo?

-Pues, si le digo la verdad, no creo que sea lo más importante: ni me lo planteo ni lo ubico. Ni siquiera en el plano imaginario. La parte importante de esta historia es el viaje. Buscamos cosas en sitios equivocados y esto tiene que ver mucho con esto.

-¿Qué le diría usted si se lo encontrara?

-¡No lo sé, la verdad! es una buena pregunta. He pensado mucho en eso cuando he escrito esta historia, ¿qué le diría? ¡No lo tengo claro! Se me ocurren muchísimas preguntas, pero no estoy seguro de que las respuestas me satisficieran.

-¿Qué ha aprendido usted con el viaje de Martín?

-Es algo que he tratado de tenerlo presente. Soy aficionado a la trompeta y un profesor que tenía me decía: ¿por qué estás buscando la nota ahí, si ahí no está? Es eso. He aprendido a tener más conciencia de mirar más adentro que fuera; a tratar de buscar las cosas donde nacen. A fiarme más de mi instinto que de la cabeza. A no sentir vergüenza por hacerte preguntas infantiles o estúpidas como, ¿por qué el mundo es así? Hay que volver a lo esencial y lo siempre, y no avergonzarse de ello.

-¿No le da miedo que le encasillen en la tristeza y la melancolía?

-(Se vuelve a reír) No, no, la verdad que no. No me planteo mucho como se me percibe. Voy dibujando sobre lo que me sucede y me conmueve. Me gusta mucho el humor gamberro, llevar las bromas al límite, y otras veces expresarme con toda la sensibilidad que puedo, y es verdad que siempre hay un poso de melancolía, pero mi trabajo y mi necesidad de expresarme va haciendo su camino y cada vez va siendo diferente. No me preocupa como se percibe mi trabajo e incluso me identifico con eso, hasta cierto punto.