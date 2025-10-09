Empleo autónomo en Extremadura: "El relevo generacional es una de las formas más seguras de emprender"

Más de 60.000 empresas extremeñas tendrán que afrontar el relevo generacional en los próximos 10 años. Así lo ha advertido este jueves el presidente de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (Opaex), Fernando Segador, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria general de Empleo, María José Nevado, para informar acerca de las acciones que desde su colectivo están llevando a cabo para difundir el Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura 2024–2027 de la Junta de Extremadura, que se aprobó en septiembre del pasado año.

"Una de las formas más seguras de emprender es a través del relevo generacional", ha destacado Segador. Para ayudar a solventar esta problemática, el Gobierno regional ha puesto en marcha del Plan Integral de Relevo Empresarial 'Extremadura Sigue', una estrategia que busca facilitar el relevo generacional y empresarial, especialmente en el medio rural, como herramienta para combatir la despoblación. Contempla desde asesoramiento personalizado y acompañamiento, hasta ayudas directas que pueden alcanzar los 25.000 euros en municipios con menos de 300 habitantes.

El pasado mes de septiembre ha finalizado con 81.053 afiliados al RETA en Extremadura, lo que supone un incremento de 796 en un año, por lo que ha sido el mejor septiembre de la serie histórica en número de trabajadores por cuenta propia. En esta línea, Nevado ha puesto en valor que en lo que va de año se han creado 844 empleos autónomos. "Extremadura tiene capacidad para tener 100.000 autónomos", ha resaltado en el presidente de Opaex, que cuenta con una trayectoria de dos décadas y agrupa a más de 9.000 trabajadores por cuenta propia en la región.