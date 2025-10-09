Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Especial Cooperativismo y Economía Social

La Estrategia de Economía Social de Extremadura busca consolidar este sector como motor de cohesión social y generador de empleo

Presentación de la Estrategia de la Economía Social de Extremadura 2025-2027.

Presentación de la Estrategia de la Economía Social de Extremadura 2025-2027. / JUNTA DE EXTREMADURA

La Cátedra de la Economía Social y Cooperativismo ha presentado recientemente la Estrategia de la Economía Social de Extremadura 2025-2027 como una herramienta fundamental para reforzar el papel de las entidades de economía social en la región.

El objetivo fundamental de esta estrategia es consolidar a este sector como motor de cohesión social, desarrollo sostenible y generación de empleo inclusivo.

Para ello, la Cátedra ha trazado una hoja de ruta que combina diagnóstico, misión y ejes estratégicos, con el propósito de dotar al sector de mayor visibilidad y capacidad de adaptación a los desafíos actuales y futuros.

Además, esta estrategia se enmarca en una tendencia nacional y europea de impulso a la economía social.

Y es que, cabe destacar que la economía social extremeña representa el 12 por ciento del PIB regional, con más de 20.700 trabajadores y 2.387 entidades activas, de las cuales la mayoría son cooperativas.

Estos datos evidencian tanto su relevancia económica como social, y su potencial para seguir creciendo.

Ante esto, la misión de este plan es clara: visibilizar la economía social y fomentar su impacto social y empresarial, priorizando a las personas y sus valores.

Ejes estratégicos

De este modo, la estrategia se ha planteado sobre cinco ejes estratégicos y un eje transversal de visibilidad.

El primero de ellos son las personas poniendo especial énfasis en la atracción de talento, la gestión de la diversidad y el fortalecimiento del sentido de comunidad.

En segundo lugar, se pone el foco en la transformación digital, que incluye capacitación tecnológica, acceso a recursos financieros y alianzas para un ecosistema innovador.

Asimismo, el tercer eje está centrado en la innovación y la competitividad a través de redes de cooperación, proyectos de innovación social y educación en economía social.

Por su parte, el cuarto eje versa sobre la sostenibilidad y el territorio y contempla acciones orientadas a la economía circular, el relevo generacional, la cohesión rural-urbana y la sostenibilidad medioambiental.

Finalmente, está la profesionalización y formación, que busca capacitar a técnicos y dirigentes de entidades de la economía social y cooperativas, incorporar contenidos en el sistema educativo y preparar al sector para la transición ecológica y digital.

En cuanto al eje transversal, el de la visibilidad, está destinado a actualizar la imagen pública de la economía social y asociarla con innovación, dinamismo y atracción juvenil.

Se trata de todo un plan que se concreta en medidas y acciones en cada eje. Todas ellas, encaminadas a superar la percepción de un sector tradicional y proyectarlo como un actor moderno, vinculado a la transición verde y digital y con gran capacidad de generar alianzas nacionales e internacionales.

En resumen, se trata de una estrategia que insiste en situar a las personas en el centro, reforzar la creación de empleo y estrechar la colaboración con la Universidad de Extremadura.

Además, reconoce que la economía social extremeña se encuentra en un punto de inflexión: la consolidación del sector depende del compromiso institucional y de la implicación activa de todas las entidades.

El desafío es grande, pero también la oportunidad de convertir a la economía social en uno de los pilares estratégicos del desarrollo regional.

En definitiva, la Estrategia de Economía Social de Extremadura (2025/2027) constituye una hoja de ruta ambiciosa que combina valores tradicionales con las exigencias de un entorno económico y social en transformación. Su éxito dependerá de la capacidad de alinear a todos los agentes en torno a una visión compartida: construir en Extremadura un ecosistema inclusivo, solidario y sostenible que sirva como referencia en España y Europa.

Cabe indicar que la Estrategia de Economía Social de Extremadura es uno de los principales resultados de colaboración de la recién constituida Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de Extremadura (UEx).

Esta cátedra cuenta con la implicación tanto de la UEx como de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, así como de diversas entidades de la economía social y el cooperativismo.

La Estrategia de Economía Social de Extremadura busca consolidar este sector como motor de cohesión social y generador de empleo

