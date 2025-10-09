"No hay una causa que justifique la mayor afectación del virus del Nilo en Extremadura"

-¿Qué es el virus del Nilo?

-El Virus del Nilo Occidental es un flavivirus, es un virus de ARN como material genético, recordemos que el coronavirus también tenía ARN como material genético, pero no tiene nada que ver con este virus. Este virus es un arbovirus, lo que significa que necesita de artrópodos para completar su ciclo, en este caso el artrópodo es un mosquito del género Culex que se está extendiendo por el suroeste español, principalmente por la zona de humedales de Huelva y Sevilla y lo tenemos también en Extremadura.

-¿Cómo se contagia?

-Una vez que el mosquito ha penetrado en una zona, no solamente depende de humedales donde crían las larvas, sino que también lo podemos encontrar por desgracia en nuestro entorno más cercano: en pequeños charcos, en agua estancada, en macetas. El virus a través del mosquito se transmite mediante algunas aves y en mamíferos, como puede ser el caballo o el humano, que son hospedadores casuales ocasionales.

-¿Cuáles son los síntomas principales de la infección?

-La mayoría de las infecciones, casi el 90% o más, son asintomáticas, pero cuando no lo son cursan con una sintomatología parecida a un proceso gripal: dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular... Más o menos es algo autocontrolado y desaparece a lo largo de una semana. En los casos más graves puede llegar a causar diarreas, vómitos, ciertos sarpullidos, en algunos casos la fiebre puede ser muy alta con rigidez del cuello, puede haber convulsiones, incluso debilidad muscular y acabar en parálisis y se puede llegar a perder el conocimiento y entrar en coma. Esto es en los casos más graves, pero afortunadamente el porcentaje de esto es pequeño.

-¿De qué depende que una persona infectada pueda sufrir consecuencias fatales y otras no?

-Depende de muchos factores, entre ellos, de la carga viral que una persona pueda adquirir en un momento determinado, de la edad de la persona infectada, de las comorbilidades que tenga, de su propio sistema inmunológico. En algunos casos el virus sí presenta síntomas y, por desgracia, en un pequeño porcentaje de estos casos la sintomatología puede ser grave o incluso fatal. Pero es la respuesta inmunológica frente al virus la que puede acabar acarreando la clínica más severa.

-Frente a la situación de Andalucía, que vivió el año pasado su brote más letal con 10 fallecidos pero no tiene víctimas de momento, ¿por qué Extremadura está siendo este año una de las zonas con más casos en España?

-No hay una causa específica que justifique por qué los últimos casos curiosamente se han dado en personas en Extremadura y no en otras regiones donde tanto el mosquito como el virus son endémicos, como digo es una afectación particular, depende del sistema inmunológico, de lo inmunocomprometido que esté la persona en particular infectada, pero la buena noticia es que afortunadamente la gran mayoría de las infecciones por este virus suelen ser asintomáticas o de sintomatología muy leve.

-¿El cambio climático aumenta el riesgo de proliferación de mosquitos y la continuidad de este virus?

-Indudablemente sí. No solo es algo futurible, sino que ya está afectando. Tenemos ya mosquitos, como el conocido como mosquito tigre, que hace unas décadas era un mosquito de presencia en los trópicos y, sin embargo, ahora ya ocupa gran parte del Levante español y sigue extendiéndose. Se supone que cada generación de mosquito puede diseminarse en cien metros, que parece poco, pero teniendo en cuenta que puede haber varias generaciones a lo largo de un verano, significa una colonización progresiva. El aumento de las temperaturas permite la proliferación de mosquitos más tiempo en el año, como el Culex que se está extiendo. De los primeros focos que se vieron en humedales de Sevilla se está extendiendo por todo el tercio sur oeste de la península, incluido Portugal. Tenemos un aumento de temperaturas que favorece la persistencia de mosquitos vectores y tenemos virus que hasta hace poco podrían ser tropicales, como el Chikungunya, el Zika o el virus del dengue.

-¿La única manera de frenar este virus es atacando a los mosquitos o qué más se puede hacer?

-La forma de luchar contra los arbovirus, que son virus transmitido por artrópodos, como los insectos, es combatiendo al vector, al mosquito en este caso, controlando los humedales, fumigando y luego a título personal cada uno de nosotros, cuidando de no tener agua estancada en las casas, en los patios y balcones. En zonas muy endémicas para estos mosquitos, al menos en la temporada de altas temperaturas, hay que pensar en el uso de mosquiteras. Actualmente, se están desarrollando vacunas que tarde o temprano acabarán en el mercado, pero las vacunas no evitan la dispersión del vector, del mosquito, aunque sí protegería a la población.

-O sea que de momento lo único que podemos hacer es prevenir las picaduras de mosquitos.

-Sí, la mejor forma de luchar contra un virus que se transmite por mosquitos es luchar contra el vector y eso es algo que se tendría que hacer ya en el ámbito europeo de una forma coordinada. Hemos visto que este cambio de clima, estas altísimas temperaturas que hemos tenido este año, con una primavera muy lluviosa y mucho calor ha favorecido una temporada de mosquitos como no se había visto en España en los últimos 25 años. Particularmente yo tengo difícil salir a mi propia terraza, algo que no he visto en muchos años. La proliferación de mosquitos es un problema de salud mundial que habrá que abordar de una forma coordinada y muy seria.