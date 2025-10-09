Resolución en el DOE
Los incendios, declarados causa de fuerza mayor para las ayudas de la PAC en Extremadura
Se reconoce a las personas afectadas por los fuegos el cobro de las subvenciones comunitarias
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria (PAC) relativa a la determinación de los incendios declarados como causa de fuerza mayor para el pago de ayudas PAC 2025.
De este modo, se declaran los incendios forestales y no forestales acontecidos en Extremadura durante el verano de 2025 como fuerza mayor y se reconoce a las personas afectadas por los mismos el cobro de las ayudas de la PAC.
En concreto, según se ha precisado desde la Junta de Extremadura a través de un comunicado, estas personas podrán cobrar la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad o la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad.
Igualmente, también la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y jóvenes agricultoras y regímenes en favor del clima y de medio ambiente (eco-regímenes), los pagos directos asociados a las personas agricultoras y a las personas ganaderas, o los pagos establecidos en función del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2014-2022.
Otras ayudas
En esta misma línea, también se incluye la concesión y pago de las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, la concesión y pago de primera anualidad y el pago de la tercera anualidad, de determinadas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Además, la resolución recoge un anexo en el que se detallan los municipios en los que el Plan Infoex ha actuado en incendios forestales y no forestales, un documento en el que podría adicionarse algún otro municipio afectado, ya que continúa vigente la época de peligro alto.
