La Junta insiste en el rechazo a la propuesta de la PAC 28-34 en una ronda de reuniones en Bruselas
Argumenta que trae un presupuesto recortado en un porcentaje muy alto
El director general de la PAC de la Junta de Extremadura, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, ha participado este martes en la primera reunión en la que la Comisión Europea ha convocado a todos los representantes de los organismos pagadores de las diferentes regiones de Unión Europea receptoras de la PAC.
En esta reunión se les ha informado sobre la propuesta de los contenidos de la nueva PAC para el periodo 2028-2034; se les ha explicado cómo quedaría el nuevo marco financiero plurianual, se ha hablado de medidas antifraude en las auditorías y se ha expuesto la situación y funcionamiento de los ecorregímenes en las diferentes regiones de la UE.
Cabe destacar que la Junta de Extremadura, en concreto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha dejado siempre muy clara su postura ante la propuesta de la nueva PAC que es un «rechazo frontal a una PAC, que nos es la que se esperaba, y que perjudicará a los agricultores y ganaderos extremeños».
Para la Junta, el principal inconveniente de esta nueva PAC es que trae un presupuesto recortado en un porcentaje muy alto, que no está asegurado porque participa de un fondo único y que depende de las decisiones del Estado miembro y eso significa que la política agraria deja de ser común y que va a haber desigualdades entre los agricultores y ganaderos de un país y otro.
Si bien este encuentro ha sido una reunión informativa y no se ha abierto la posibilidad de debate, el director general ha incidido en esta postura del Ejecutivo extremeño con sus colegas.
La Junta defiende la continuidad del cultivo de tabaco en Extremadura durante el congreso europeo UNITAB celebrado en Nápoles
El director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, ha participado en el 38º Congreso de UNITAB EUROPA celebrado en Nápoles y en el que ha desarrollado su ponencia ‘Tabaco, PAC y Perspectivas de Futuro’ para exponer la situación del cultivo de tabaco en Extremadura y España frente a la nueva PAC 2028-2034.
Extremadura es la región europea en la que más tabaco se cultiva y representa el 96,5% de la superficie cultivada de tabaco en España. Durante su intervención en el congreso, Rodríguez ha defendido la continuidad de este cultivo, pese a los posibles recortes de ayudas propuestos en la nueva PAC 2028-2034.
Para el director de la PAC: «el cultivo del tabaco en Extremadura debe ser algo prioritario porque en las comarcas donde se cultiva genera hasta un 35,6 % del empleo local».
«El cultivo del tabaco es uno de los motores de la economía extremeña», ha asegurado en Nápoles y ha enumerado las consecuencias que habría sobre el sector «en el caso de que se llevaran a cabo reducciones de las ayudas de la PAC».
Por ese motivo, Juan Eloy Rodríguez ha hecho hincapié en que «para evitar que estos recortes terminen siendo una realidad, en la Junta de Extremadura estamos trabajado y negociando con todos los organismos implicados en su ejecución».
Cierra la FIG Zafra tras múltiples actividades y jornadas informativas
La Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra ha cerrado esta semana su 572º edición tras acoger numerosas actividades, subastas, exposiciones o jornadas informativas.
Entre estas últimas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha desarrollado, un año más, la dedicada a debatir sobre la situación del sector del porcino en nuestra región y en España.
El sector porcino es, en Extremadura, uno de los pilares de la economía y se ha configurado a lo largo de los últimos años, como uno de los más dinámicos de la agricultura española, manteniendo una expansión continuada y una importancia socioeconómica creciente, que lo ha situado como clave en la generación de la renta agraria.
Gracias a este tipo de jornadas se va consiguiendo transmitir la información que, tanto desde el sector como desde la propia administración, se debe llevar a cabo para continuar con el crecimiento ordenado del sector ganadero en general y del porcino en particular.
Y para conseguirlo, desde la Junta de Extremadura se está trabajando en una modificación de las comarcas ganaderas con el objetivo principal de hacer una gestión de la sanidad animal adecuada y eficaz y será consensuado con las OPAS y el sector.
Y también para conseguir ese crecimiento ordenado del sector, durante jornada se han tratado tres temas que son altamente relevantes. Se ha hablado del presente y del futuro de patologías que como la Enfermedad de Aujeszky o la Peste Porcina Africana.
También se ha tratado la manera de regenerar los encinares extremeños, que son la clave para mantener la alta calidad de los productos ibéricos finales, que no hay que olvidar que son la punta de lanza en la apertura de nuevos mercados.
Y, en tercer lugar, se ha dado a conocer, de la mano de los máximos expertos del sector, la situación y evolución del sector porcino, que han aportado una visión profesional que, sin duda, ayudará a tomar decisiones para conseguir que este sector sea cada vez más moderno, más profesional, más productivo y rentable.
