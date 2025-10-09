Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de octubre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas.

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 9 de octobre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 9 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 9 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 9 de octubre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
  3. Creer en Extremadura
  4. Extremadura declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Vara
  5. El maridaje de Torta del Casar y sake atrae al embajador del Japón a Casar de Cáceres
  6. Pedro Sánchez despide a Vara como un 'ejemplo de servicio público' y acudirá a su funeral en Olivenza
  7. Guillermo Fernández Vara: honestidad y gratitud al servicio de la región
  8. ¡Gracias, Guillermo!

Roberto Ledesma: «Queremos ser el banco que acompañe a los extremeños en cada etapa de su vida»

Roberto Ledesma: «Queremos ser el banco que acompañe a los extremeños en cada etapa de su vida»

Estos son mejores planes en Extremadura para este puente: música, naturaleza y cultura para todos los gustos

Estos son mejores planes en Extremadura para este puente: música, naturaleza y cultura para todos los gustos

Imserso abre venta de viajes: Canarias y Mijas se quedan sin plazas y los mayores ya buscan alternativas

Imserso abre venta de viajes: Canarias y Mijas se quedan sin plazas y los mayores ya buscan alternativas

Desaparece un 40% de los pueblos extremeños: la alarmante realidad de la despoblación

Desaparece un 40% de los pueblos extremeños: la alarmante realidad de la despoblación

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de octubre de 2025

La Junta insiste en el rechazo a la propuesta de la PAC 28-34 en una ronda de reuniones en Bruselas

La Junta insiste en el rechazo a la propuesta de la PAC 28-34 en una ronda de reuniones en Bruselas

La Estrategia de Economía Social de Extremadura busca consolidar este sector como motor de cohesión social y generador de empleo

La Estrategia de Economía Social de Extremadura busca consolidar este sector como motor de cohesión social y generador de empleo

La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez

La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
Tracking Pixel Contents