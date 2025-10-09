Luz verde a la primera universidad privada de Extremadura con la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas: "Venimos a aportar", dicen los promotores

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde este jueves a la que será la primera universidad privada de la región, Uninde, que podría empezar a recibir alumnos ya en el próximo curso académico. La ley que autoriza su creación ha salido adelante por el procedimiento de lectura única con el respaldo del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura.

"No va a establecerse una competencia en negativo con la Universidad de Extremadura (Uex), se trata de complementarla", ha argumentado Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Frente a las "dudas" de la oposición, Vaquera ha defendido la tramitación exahustiva del proyecto, que inició el Ejecutivo del PSOE en 2022 y que a lo largo de estos tres años ha tenido que completar de forma favorable más de 20 pasos administrativos con "exigentes requerimientos".

Desde el próximo curso

Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo) está integrada en Global Academic Network, una red educativa que tiene 12 instituciones de educación superior en varios países, entre ellos Portugal, Chile, Paraguay o Estados Unidos. Tras el visto bueno de la Asamblea, ahora comienza la tramitación académica. Así, los siguientes pasos serán el envío de las memorias de los planes de estudio a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), que tiene seis meses para aprobarlos; y el inicio de las obras para la sede prevista en Badajoz, un edificio singular de 10 plantas en la avenida de Elvas.

Los tiempos están justos ya para que Uninde pueda comenzar su actividad en el próximo curso 2026/2027, pero ese es el objetivo de los promotores, según ha explicado Antonio Rubio, director del proyecto Uninde. "Vamos a intentar ser diferenciales y muy conectados con el mundo empresarial para atender las demandas de una sociedad que cada vez demanda más conocimiento, más formación, más innovación. Vamos a intentar atraer a estudiantes, profesores e investigadores de otras partes del mundo, porque consideramos que Extremadura se puede convertir en un excelente hub de de formación universitaria y de educación superior", ha destacado.

Rubio ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la ley en la Asamblea "por amplia mayoría" y frente a las dudas que suscita el proyecto, ha defendido que Uninde no viene a Extremadura "más que a aportar". "Es un proyecto que no tiene ideología política, es un proyecto claramente de consenso, una iniciativa académica que va a traer solo cosas buenas a la región. No venimos aquí a otra cosa más que aportar con muchísima mochila, la que supone gestionar 75.000 alumnos en direntes continentes", ha defendido Rubio.

Las titulaciones

Uninde plantea un conjunto de diez títulos de grado, siete másteres y dos doctorados. Las carreras se centran en tres de las cinco áreas del conocimiento, entre las que destaca el grado de Ingeniería de los Videojuegos. Dentro de esta rama se incluye también el grado de Ingeniería Informática especializada en Ciberseguridad y Business Analytics.

En el campo de Ciencias de la Salud se ofertarán Psicología, Enfermería y Fisioterapia; y en Ciencias Sociales y Jurídicas habrá cinco grados: Negocios y Relaciones Económicas Internacionales; Emprendimiento y Negocios Digitales; Marketing Digital; Finanzas y Control de Gestión; y, por último, un grado de Diseño Digital y de Producto.

El reto es la presencialidad, aunque se definen como una universidad híbrida. El campus físico estará en Badajoz, en la avenida de Elvas, pero tendrá extensión en Cáceres y prevé la creación de unos 150 empleos, entre profesorado y personal de administración y servicios.