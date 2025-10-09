Nace en Extremadura una cátedra para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Extremadura. En 2024, el 27,4% de los fallecimientos en la región se debieron a dolencias del sistema circulatorio, según el INE. Además, muchos factores de riesgo como hipertensión, colesterol, diabetes o tabaquismo tienen una incidencia desproporcionalmente alta en la comunidad. En este contexto nace la Cátedra de Reducción de Riesgo Cardiovascular (CIRRCE), que busca investigar, formar y divulgar para prevenir y reducir el riesgo de estas patologías.

La cátedra, una iniciativa de la Universidad de Extremadura en colaboración con la Diputación de Cáceres —una de las entidades financiadoras, con una aportación global de 60.000 euros—, ha comenzado a dar sus primeros pasos este jueves con una jornada inaugural en la capital pacense y arranca con una duración inicial de dos años.

El tabaquismo, un reto prioritario

Está dirigida por Nicolás Roberto Robles, jefe de Nefrología del Hospital Universitario de Badajoz, y Guillermo Gervasini, catedrático de Farmacología en la UEx. Uno de los objetivos principales en la investigación de las enfermedades cardiovasculares será el estudio del tabaquismo, ya que Extremadura es la comunidad con mayor porcentaje de fumadores diarios entre 15 y 64 años: un 43% de la población, frente al 33% de media en España. Por sexos, los datos de consumo diario durante el último mes son superiores en hombres (42,2%) respecto a las mujeres (32,0%), sin embargo, ellas fuman más en edades comprendidas entre los 15 y 25 años.

La CIRRCE evaluará alternativas menos dañinas para pacientes con dependencia, teniendo siempre presente el rechazo a cualquier iniciativa que fomente el inicio del consumo, prestando atención exclusiva a aquellas personas que ya han desarrollado dependencia y, por tanto, puedan sufrir graves consecuencias para su salud.

Cátedra CirCe / Cedida

Líneas de acción

Colaboración con el Servicio Extremeño de Salud en investigación, prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Formación universitaria y sanitaria , con apoyo a grados y posgrados, presencia de expertos invitados y contratación de profesorado especializado.

Becas de investigación para estudiantes y jóvenes investigadores.

Divulgación y formación continua mediante charlas, cursos, másteres y seminarios dirigidos a profesionales sanitarios, estudiantes y ciudadanía.

Apoyo académico a trabajos de fin de grado, máster y doctorado.

Comunicación de resultados y difusión de actividades de la cátedra.

Materiales didácticos (guías, infografías y recursos útiles para profesionales y pacientes).

En la jornada inaugural han estado presentes la Vicepresidenta 2ª de a Diputación Provincial de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura, José María Carvajal González y del Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, Javier de Francisco Morcillo.