Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Junta trabaja en una nueva estrategia de reto demográfico que concederá ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros para asegurar el mantenimiento de empresas, bares y tiendas

El primer día transcurre con colas pero tranquilidad y la avalancha se espera este martes, cuando elegirán destino el grueso de los mayores de la región

Zarza la Mayor, emocionada tras comenzar el desenterramiento de los represaliados por el franquismo en el verano de 1936

Los representantes del gobierno autonómico se sienten excluidos de la reunión donde se establecía el dispositivo de emergencias

Apag Extremadura Asaja asegura que se sufren en toda la región, con especial incidencia en Tierra de Barros