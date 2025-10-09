Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de octubre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cuatro de cada diez pueblos extremeños están "en serio riesgo de desaparecer" por la despoblación
La Junta trabaja en una nueva estrategia de reto demográfico que concederá ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros para asegurar el mantenimiento de empresas, bares y tiendas
El ‘boom’ de los viajes del Imserso en Extremadura llega hoy sin plazas ya en varias islas de Canarias y en Mijas
El primer día transcurre con colas pero tranquilidad y la avalancha se espera este martes, cuando elegirán destino el grueso de los mayores de la región
"Encontramos monedas, una billetera, un mechero y los primeros huesos": la cronología de los hallazgos en la mina La Paloma
Zarza la Mayor, emocionada tras comenzar el desenterramiento de los represaliados por el franquismo en el verano de 1936
La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
Los representantes del gobierno autonómico se sienten excluidos de la reunión donde se establecía el dispositivo de emergencias
Exigen medidas "urgentes y eficaces" para frenar los robos en el campo extremeño
Apag Extremadura Asaja asegura que se sufren en toda la región, con especial incidencia en Tierra de Barros
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
Estos son mejores planes en Extremadura para este puente: música, naturaleza y cultura para todos los gustos
Imserso abre venta de viajes: Canarias y Mijas se quedan sin plazas y los mayores ya buscan alternativas
La Junta insiste en el rechazo a la propuesta de la PAC 28-34 en una ronda de reuniones en Bruselas
