Luz verde a la primera universidad privada de Extremadura con la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas: "Venimos a aportar", dicen los promotores

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde este jueves a la que será la primera universidad privada de la región, Uninde, que podría empezar a recibir alumnos ya en el próximo curso académico. La ley que autoriza su creación ha salido adelante por el procedimiento de lectura única con el respaldo del PP y Vox y las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura, que advierten que aún está pendiente un último informe del Consejo de Estado. Finalmente los socialistas se han abstenido, mientras que la formación morada ha votado en contra.

"No va a establecerse una competencia en negativo con la Universidad de Extremadura (Uex), se trata de complementarla", ha argumentado Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Frente a las "dudas" de la oposición, Vaquera ha defendido la tramitación exahustiva del proyecto como "un trabajo riguroso y transparente" que culmina tres años después "con todas las garantías" habiendo superado de forma favorable más de 20 pasos administrativos. "Este proyecto empresarial y académico es o debería ser un proyecto de comunidad y no de uno o de otro", ha dicho tras recordar que fue el Ejecutivo del PSOE quien inició su tramitación en 2022.

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura / Javier Cintas

Oferta complementaria

La consejera se ha referido a los cambios introducidos por los promotores a raíz del informe desvaforable de la Conferencia General de Política Universitaria, que pidió más concreción en cuanto a las titulaciones, y si bien ha reconocido que hasta en cuatro casos hay coincidencia con la oferta de la Uex, recalca que se ha trabajado "mano a mano" con los promotores para evitar perjuicios a la institución pública y complementar aquellos grados con más demanda.

Vaquera ha defendido además que el informe que aún está pendiente del Consejo de Estado no es vinculante y en cualquier caso, ha quedado ya fuera de plazo porque el organismo no ha atendido en tiempo y forma la solicitud que la Junta de Extremadura cursó a comienzos del verano. Así, frente a las críticas de la oposición, ha defendido la tramitación por el procedimiento de lectura única (no permite enmiendas parciales) porque Uninde no podía esperar más.

Críticas del PSOE y Unidas

El PP y Vox han mostrado su apoyo al proyecto al considerar que viene a complementar la oferta de la Uex, pero no así el PSOE y Unidas por Extremadura. La diputada socialista Ana Chamorro ha reconocido la importancia de ampliar la oferta universitaria en Extremadura, pero ha criticado los "atajos" de la Junta, a la que acusa de falta de rigor técnico y legal con un modelo de "creación exprés" que copia prácticas de otras regiones y puede dañar la credibilidad del sistema. "El PSOE reafirma su compromimo con la educación pública como motor de igualdad y no se opone a la privada si cumple la ley y garantiza la excelencia", ha dicho.

El diputado de Unidas Joaquín Macías ha criticado especialmente el procedimiento de aprobación por lectura única, que a su juicio convierte la Cámara en una mera instancia administrativa y evita la reflexión política sobre el impacto real de la iniciativa. Para la formación, las universidades privadas buscan beneficio económico y compiten con la pública, especialmente en Ciencias de la Salud, de ahí su voto en contra por considerar que favorecen el negocio frente al interés social.

Javier Cintas

Desde el próximo curso

Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo) está integrada en Global Academic Network, una red educativa que tiene 12 instituciones de educación superior en varios países, entre ellos Portugal, Chile, Paraguay o Estados Unidos. Tras el visto bueno de la Asamblea, ahora comienza la tramitación académica. Así, los siguientes pasos serán el envío de las memorias de los planes de estudio a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), que tiene seis meses para aprobarlos; y el inicio de las obras para la sede prevista en Badajoz, un edificio singular de 10 plantas en la avenida de Elvas.

Los tiempos están justos ya para que Uninde pueda comenzar su actividad en el próximo curso 2026/2027, pero ese es el objetivo de los promotores, según ha explicado Antonio Rubio, director del proyecto Uninde. "Vamos a intentar ser diferenciales y muy conectados con el mundo empresarial para atender las demandas de una sociedad que cada vez demanda más conocimiento, más formación, más innovación. Vamos a intentar atraer a estudiantes, profesores e investigadores de otras partes del mundo, porque consideramos que Extremadura se puede convertir en un excelente hub de de formación universitaria y de educación superior", ha destacado.

Las titulaciones

Rubio ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la ley en la Asamblea "por amplia mayoría" y frente a las dudas que suscita el proyecto, ha defendido que Uninde no viene a Extremadura "más que a aportar". "Es un proyecto que no tiene ideología política, es un proyecto claramente de consenso, una iniciativa académica que va a traer solo cosas buenas a la región. No venimos aquí a otra cosa más que aportar con muchísima mochila, la que supone gestionar 75.000 alumnos en direntes continentes", ha defendido Rubio.

Uninde plantea un conjunto de diez títulos de grado, siete másteres y dos doctorados. Las carreras se centran en tres de las cinco áreas del conocimiento, entre las que destaca el grado de Ingeniería de los Videojuegos. Dentro de esta rama se incluye también el grado de Ingeniería Informática especializada en Ciberseguridad y Business Analytics.

En el campo de Ciencias de la Salud se ofertarán Psicología, Enfermería y Fisioterapia; y en Ciencias Sociales y Jurídicas habrá cinco grados: Negocios y Relaciones Económicas Internacionales; Emprendimiento y Negocios Digitales; Marketing Digital; Finanzas y Control de Gestión; y, por último, un grado de Diseño Digital y de Producto.

El reto es la presencialidad, aunque se definen como una universidad híbrida. El campus físico estará en Badajoz, en la avenida de Elvas, pero tendrá extensión en Cáceres y prevé la creación de unos 150 empleos, entre profesorado y personal de administración y servicios.