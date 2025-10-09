Tras el «éxito» de la huelga docente
Los sindicatos rompen con Educación hasta lograr la homologación salarial en Extremadura
PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT urgen a la consejería a retomar una negociación «abierta y constructiva»
Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han anunciado este jueves que rompen las relaciones con la Consejería de Educación. «Mientras no se produzca la negociación y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de consejería», según explicaron ayer en una nota.
Los cinco sindicatos aseguran que mantienen su voluntad de diálogo y piden a la Administración regional que reanude la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños a los del resto del país «de manera abierta y constructiva». En caso contrario, advierten, seguirán con las movilizaciones tras el «éxito» de la huelga que celebraron los docentes extremeños el pasado martes, con un seguimiento superior al 80% y más de 8.000 manifestantes en las calles de Mérida, según las centrales sindicales.
Compromiso electoral del PP
Recuerdan que la homologación salarial de los docentes es un compromiso con el que PP concurrió a las últimas elecciones autonómicas y destacan que si la oferta de subida salarial propuesta por Educación, de 80 euros mensuales, no se ha llevado a cabo a pesar de que Educación podría hacer unilateralmente dicha subida, un incremento que en toda caso defienden no puede contar con el aval sindical porque «está muy lejos de la homologación».
