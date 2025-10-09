Estos son mejores planes en Extremadura para este puente: música, naturaleza y cultura para todos los gustos

Extremadura se prepara para vivir un puente de la Hispanidad lleno de actividades para todos los públicos, desde conciertos multitudinarios hasta escapadas para redescubrir nuestra región.

Citas musicales

La música será una de las grandes protagonistas de este fin de semana. El festival Extremúsika, en el Recinto Hípico de Cáceres, del viernes 10 al domingo 12 de octubre, reunirá a artistas reconocidos, como Mago de OZ, Morad, Cruz Cafuné, Hard GZ o Faenna entre muchos otros. Tres días de ritmos urbanos y ambiente festivalero que convertirá a la capital cacereña en epicentro musical del puente.

CARTEL EXTREMÚSIKA / Extremúsika

El mismo viernes, para los amantes de la música clásica, el Gran Teatro de Cáceres acogerá a las 20:30 horas el concierto de la Orquesta de Extremadura bajo la batuta de Alevtina Ioffe, que debuta como directora titular. El programa incluye piezas de Aleksandr Borodín, Ígor Stravinski y Chaikovski, un viaje sonoro que promete emocionar al público.

Redescubriendo Extremadura

El turismo cultural se presenta como uno de los atractivos más potentes de la región en estos días festivos. Esta es la oportunidad perfecta para redescubrir Extremadura desde su historia en lugares tan emblemáticos como el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, la última residencia del Emperador Carlos V, un enclave que combina espiritualidad y belleza arquitectónica.

El Valle de Ambroz, sin duda alguna, es una de las visitas imprescindibles en la región, recorriendo las calles empedradas del conjunto histórico del barrio judío de Hervás, el destino perfecto para una escapada durante estos días. Un escenario que, junto a sus características casas de madera, transportan a otra época.

Otro de los lugares de nuestra región que no pasa desapercibido es el Capricho de Cotrina, en los Santos de Maimona, conocido como el “Gaudí extremeño” y que no deja indiferente con su estética colorida y fantasiosa.

Hervás / Ayuntamiento de Hervás

Disfrutar al aire libre

Para aquellos que prefieran conectar con la naturaleza y apreciar los inigualables paisajes extremeños, una forma original de hacerlo es visitar los miradores más emblemáticos de la región. Desde el Mirador de la Memoria, en el Valle del Jerte, hasta el Mirador de la Antigua del Meandro el Melero, donde se puede apreciar la naturaleza en su máximo esplendor en estos días de otoño.

Día de la Hispanidad

La jornada festiva culmina en Guadalupe, con el acto por la Fiesta de la Hispanidad, el domingo 12 de octubre a las 17:00 horas. Allí, frente al Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe, con más de un centenar de caballistas, rendirán homenaje a la patrona de Extremadura, recordando su coronación como Reina de la Hispanidad.