Un viaje a la sierra de San Pedro de Extremadura que cambió al nuevo Premio Nobel de Literatura

Es la primera vez que vengo a Extremadura y he encontrado algo muy importante: la relación gente/ naturaleza, que tal como la vi aquí creí que estaba perdida». Así se expresó László Krasznahorkai en octubre de 2009 en Badajoz, en la presentación del libro El Último Lobo, editado por la Fundación Ortega Muñoz.

Esta obra fue el resultado de un viaje por Extremadura, invitado por la Fundación. «En Extremadura pasa algo. Después del viaje no he sido el mismo hombre. No sé la razón; quizás por la dehesa, quizás por la muerte del lobo» o por los amigos que encontró, «o quizás por todo», expresó el novelista.

Hilo conductor del viaje

Su referencia al lobo se debe a que fue el hilo conductor de su viaje, de la mano de Antonio Gutiérrez, guarda forestal que le guió por la sierra de San Pedro siguiendo el rastro del último lobo, idea que da título al libro.

Su primer viaje por la región fue como un laberinto para él. Era «un ciego que tenía que elegir en una gran oscuridad entre tres o cuatro caminos, y poco a poco se fue haciendo más fuerte la búsqueda del último lobo». Inmerso en una distancia entre lo real y la ficción, László Krasznahorkai, aclaró que quería escapar de la realidad «lo máximo posible».

Su relación con la obra de Ortega Muñoz se produjo durante su primer viaje a la región y de ella, el escritor concluyó que es «una experiencia distinta conocer Extremadura y sus artistas desde el exterior. Fue extraño, porque tengo un amigo pintor, Bukta, en Hungría, cuyo arte es muy parecido»