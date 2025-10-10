Chelo, la viuda de Zafra que rompió el corazón a Dalí

El pasado jueves, el plató del programa “La tarde, aquí y ahora” de Canal Sur se llenó de simpatía y vitalidad con la llegada de Chelo, una mujer de 81 años natural de Zafra, Badajoz, que acudió al programa de Juan y Medio y Eva Ruiz.

Una vida sin miedo

Chelo natural de Azuaga, nació en plena posguerra, dentro de una familia numerosa. Hija de un contratista de minas, motivo por el que pasó su infancia viajando de un lugar a otro. De carácter sociable y algo rebelde, a los once años emprendió un viaje que marcaría su vida: se fue a Barcelona junto a su prima, sin haber pisado antes una gran ciudad. Allí, trabajaría como niñera en una casa con cinco niños, donde los mayores eran casi de su edad.

Con el paso de los años, la vida de Chelo ha estado marcada por el amor y la resiliencia. Enviudó hace catorce años de quien describe como “un hombre maravilloso”, con quien tuvo tres hijas, seis nietos u cuatro biznietos. Más tarde, compartió otros trece años de relación con otra pareja “igual de buena”.

Hoy, su deseo es volver a sentir la ilusión: “Necesito encontrar un aliciente, algo que le dé sentido a la vida”, confesó ante las cámaras.

Combatir la soledad

Chelo acudió al programa con un objetivo claro: encontrar a un compañero que la quiera y la respete. Acudió al programa buscando a un hombre de su edad, activo, alegre, que no fume ni beba, y sobre todo, que esté dispuesto a acompañarla en cualquier plan. “No quiero a un hombre de sofá, soy muy activa y quiero a alguien como yo. Los andaluces son muy alegres, y yo estoy persiguiendo la alegría”, afirmó entre risas.

La soledad, especialmente al caer la tarde, es lo que más le pesa. “Por las mañanas tengo la cabeza ocupada, pero cuando anochece piensas cosas que a veces no vienen al caso, que son de año de la pera, y te vienes abajo”, se sinceró la zafrense.

Su vitalidad se refleja en sus aficiones: es una habitual del karaoke del Balneario del Raposo, en Zafra, donde canta temas como “Como una ola” o “Mi carro”. Además, disfruta del baile y del cuidado personal: "soy una persona mayor, pero ¿por eso me tengo que descuidar?”.

Su historia con Salvador Dalí

Sin embargo, la anécdota más sorprendente de su paso por el programa fue su historia con Salvador Dalí. Durante su juventud, Chelo hizo una visita a Cadaqués, Girona, el pueblo donde veraneaba el genio surrealista. “Dalí se enamoró de mí”, afirmó.

Según relató, el pintor la sacó a bailar y, aunque ella lo veía “como un anciano”, debido a su característico bigote, él no se rindió y trató de contactar con ella a través de las abuelas de sus amigas, y hasta la invitó a una mariscada antes de que ella se marchara. Dalí incluso le ofreció regalarle una de sus obras, a elección de Chelo, pero la joven, sin imaginar el valor de aquellas pinturas, lo rechazó porque le parecían “garabatos”.

Tiempo después, conoció al que sería su marido, un cocinero de Teruel, con quien contrajo matrimonio tras cuatro años de noviazgo. Tras enviudar, superó una grave enfermedad acompañada por su segunda pareja.

Hoy Chelo asegura sentirse con fuerzas para volver a enamorarse. En el programa, incluso tuvo un pretendiente, Paco, de Dos Hermanas, Sevilla. Aunque se desconoce si la historia prosperará, lo cierto es que Chelo dejó huella en el plató de la televisión andaluza.