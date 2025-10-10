Nuevo encuentro tras las protestas
Educación y sindicatos retoman la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños
La consejería ha citado a las cinco centrales sindicales el próximo jueves, 16 de octubre, para seguir dialogando tras la huelga del profesorado
La Consejería de Educación y los cinco sindicatos de la educación pública retoman el diálogo. La administración educativa ha citado el próximo jueves, 16 de octubre, a las centrales sindicales a una nueva reunión para seguir negociando la homologación salarial que reclaman los docentes extremeños tras la huelga celebrada el pasado martes, con un 80% de seguimiento según los sindicales y del 42% según la consejería.
Según el correo remitido por la consejería a los sindicatos, el objetivo del nuevo encuentro es "avanzar en el análisis de nuestros planteamientos", según detallan en una nota de prensa las organizaciones, que insisten que en cumplimiento de su deber sindical, "mientras no se produzca la negociación real y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación".
Advierten, además, que en caso no de producirse avances significativos en la reanudación de la negociación para alcanzar unas condiciones salariales dignas, mantendrán próximas movilizaciones.
