Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo encuentro tras las protestas

Educación y sindicatos retoman la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños

La consejería ha citado a las cinco centrales sindicales el próximo jueves, 16 de octubre, para seguir dialogando tras la huelga del profesorado

Manifestación de los docentes extremeños, el pasado martes en Mérida.

Manifestación de los docentes extremeños, el pasado martes en Mérida. / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Educación y los cinco sindicatos de la educación pública retoman el diálogo. La administración educativa ha citado el próximo jueves, 16 de octubre, a las centrales sindicales a una nueva reunión para seguir negociando la homologación salarial que reclaman los docentes extremeños tras la huelga celebrada el pasado martes, con un 80% de seguimiento según los sindicales y del 42% según la consejería.

Según el correo remitido por la consejería a los sindicatos, el objetivo del nuevo encuentro es "avanzar en el análisis de nuestros planteamientos", según detallan en una nota de prensa las organizaciones, que insisten que en cumplimiento de su deber sindical, "mientras no se produzca la negociación real y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación".

Noticias relacionadas y más

Advierten, además, que en caso no de producirse avances significativos en la reanudación de la negociación para alcanzar unas condiciones salariales dignas, mantendrán próximas movilizaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
  3. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  4. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  5. El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
  6. Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
  7. El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
  8. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

Las tres lenguas de Extremadura: un patrimonio cultural en peligro

Las tres lenguas de Extremadura: un patrimonio cultural en peligro

Chelo, la viuda extremeña que cautivó a Salvador Dalí en su juventud, busca compañía y nueva ilusión

Chelo, la viuda extremeña que cautivó a Salvador Dalí en su juventud, busca compañía y nueva ilusión

De la historia a la naturaleza: Tu guía para un puente en Cáceres y Guadalupe

De la historia a la naturaleza: Tu guía para un puente en Cáceres y Guadalupe

Gallardo insta a Guardiola a elegir entre PSOE y Vox: "La rebaja de la ecotasa es un mal comienzo para negociar los presupuestos"

Gallardo insta a Guardiola a elegir entre PSOE y Vox: "La rebaja de la ecotasa es un mal comienzo para negociar los presupuestos"

Educación y sindicatos retoman la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños

Educación y sindicatos retoman la negociación para la homologación salarial de los docentes extremeños

Guardiola anuncia una rebaja de la ‘ecotasa’ a Almaraz del 50%

Guardiola anuncia una rebaja de la ‘ecotasa’ a Almaraz del 50%

Extremadura extraordinaria: el viaje interior que estabas buscando

Extremadura extraordinaria: el viaje interior que estabas buscando

Descubre cómo Extremadura cambió al premio Nobel László Krasznahorkai para siempre

Descubre cómo Extremadura cambió al premio Nobel László Krasznahorkai para siempre
Tracking Pixel Contents