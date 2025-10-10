Extremadura extraordinaria: el viaje interior que estabas buscando

‘Extremadura extraordinaria’ es una invitación a mirar nuestra tierra con otros ojos. A redescubrir lo que los extremeños ya sabemos que tenemos, y que, cada vez que alguien nos visita, vuelve a sorprender y a enamorar.

Extremadura propone otra forma de viajar: más tranquila, sostenible y en sintonía con el ritmo de las estaciones. Desde una escapada de fin de semana hasta una ruta larga, aquí siempre hay algo que hacer y descubrir en cualquier momento del año.

Senderismo entre bosques que parecen sacados de un cuento, festivales de música y teatro en lugares históricos, descanso y bienestar en entornos rurales, una gastronomía con sello propio y actividades al aire libre que respetan y cuida nuestra tierra.

Parque Nacional de Monfragüe. / JUNTA DE EXTREMADURA

ExtraNaturaleza: un mosaico de paisajes

Extremadura es de los lugares con más vida natural de Europa. Ahí está Monfragüe, con sus cielos llenos de buitres negros y águilas imperiales, todo un referente para los amantes de las aves.

También lo son el Valle del Jerte, con sus gargantas de agua cristalina; el Ambroz, que cada año se viste de magia; o el meandro del Melero en las Hurdes, que parece pintado a mano. Rutas para andar, montar en bici o, simplemente, quedarse en silencio a mirar, hacen de nuestra naturaleza un tesoro al alcance de todos.

Teatro Romano de Mérida. / JUNTA DE EXTREMADURA

ExtraCultura: legado y vanguardia

Extremadura es historia, presente y futuro. Contamos con tres joyas Patrimonio de la Humanidad —Cáceres, Mérida y Guadalupe— que nos colocan como un destino de primera.

Cáceres, con su casco histórico de leyenda, invita tanto a rodajes de cine como a paseos nocturnos que parecen viajes en el tiempo. Y junto a este legado, espacios como el Museo Helga de Alvear en Cáceres muestran cómo el arte contemporáneo se da la mano con la tradición, haciendo de Extremadura un verdadero referente cultural.

Mérida, con su Teatro Romano, sigue siendo escenario de artes escénicas contemporáneas. Y Guadalupe, joya mudéjar, recuerda la proyección universal de nuestra tierra, cuna de la hispanidad y puente entre culturas a ambos lados del Atlántico.

Dehesa extremeña. / JUNTA DE EXTREMADURA

ExtraGastronomía: sabor con sello de identidad

Extremadura sabe a dehesa, a fuego lento y a productos con origen. Jamón ibérico de bellota, quesos artesanos, pimentón de La Vera, aceite de oliva virgen extra, cerezas del Jerte, vinos y cavas forman parte de un recetario propio que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico. La gastronomía de aquí se vive en comunidad.

Catas en bodegas familiares, talleres de cocina tradicional o rutas gastronómicas son experiencias que acercan al viajero a lo mejor de nuestra tierra, siempre con productos de cercanía y la mejor sonrisa.

Cascada del Caozo. / JUNTA DE EXTREMADURA

ExtraRural: el lujo de vivir despacio

Extremadura es una forma de vida. Pueblos y ciudades con historia, donde el viajero descubre que medir el tiempo en clave slow también puede ser algo extraordinario.

La dehesa, los olivares, las plazas. Escenarios y experiencias que invitan a reconectar con lo esencial. Dormir en una casa rural, contemplar un cielo estrellado, escuchar los sonidos de la naturaleza, aprender a hacer queso artesano o catar aceite son experiencias que nos recuerdan que el mayor lujo es el tiempo.

Plaza del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. / JUNTA DE EXTREMADURA

‘Extremadura extraordinaria’ es una manera de mostrar al mundo todo lo que somos: paisaje, historia, sabor y vida con ese ‘extra’ que nos distingue. Nuestra tierra, ese lugar donde soñar con los ojos abiertos.