Guardiola anuncia una rebaja de la ‘ecotasa’ a Almaraz del 50%

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este viernes que su Gobierno reducirá gradualmente los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, lo que se conoce como la 'ecotasa' a la central nuclear de Almaraz, que era una exigencia de Vox para negociar los Presupuestos regionales.

Así lo ha adelantado la presidenta 'popular' en el Forum Nuclear organizado por Okdiario, en el que ha explicado que el objetivo de reducir esta 'ecotasa' es que la central de Almaraz "pueda seguir funcionando".

En concreto, Guardiola estima que la reducción progresiva en el gravamen que pagan las propietarias de la central tendrá un impacto estimado de 15,5 millones en 2027, llegando hasta los 27 millones de euros en 2028 y superará los 45 millones de rebaja en 2029. Anualmente, la central está pagando ahora más de ochenta millones.

Eso sí, Guardiola ha advertido de que "esta decisión no basta por sí sola", por lo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "que deje de una vez por todas el sectarismo a un lado" y que "alivie esa insoportable carga fiscal sobre la energía nuclear": "Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado".

Este anuncio de la presidenta de Extremadura surge después de que Vox haya insistido en reducir la ecotasa a la central de Almaraz como una de las condiciones para negociar los Presupuestos regionales del próximo año.

Un "agravio" hacia Extremadura

Durante su intervención, Guardiola ha denunciado que los partidos independentistas "han puesto encima de la mesa la excepción nuclear catalana": "Desde la irrupción del sanchismo todos son excepciones, singularidades y pases VIP para los mismos".

En este contexto, ha acusado al Ejecutivo central de diferenciar entre "ciudanos de primera y de segunda", sugiriendo que el Gobierno también apuesta porque haya centrales nucleares que se salvan y otras, instaladas en el mundo rural, "que están condenadas al desmantelamiento".

"Almaraz tiene que cerrar porque así lo ha planificado y lo ha diseñado el gobierno de Sánchez. Pero pretenden que los reactores nucleares de Cataluña puedan seguir operando más allá del 2031. Y no porque sean más modernos, eficientes o por cuestiones de seguridad. Aquí lo nuclear es que Sánchez se mantenga en el poder", ha añadido Guardiola.

En cualquier caso, la presidenta extremeña ha precisado que su Ejecutivo apuesta por la continuidad de "todas" las centrales nucleares de España.