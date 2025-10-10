Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región

Será una "campus vertical". Ya pueden hacerlo público, contarlo y enseñarlo, porque la Asamblea de Extremadura dio ayer luz verde a la primera universidad privada de la región: Uninde. Tendrá sede en Badajoz en un edificio de 10 plantas de nueva construcción que se levantará en una parcela situada en la avenida de Elvas, enfrente del campus de la Universidad de Extremadura, concretamente, del hospital que está construyendo Quirón.

Uninde llega de la mano de la Red Universitaria Internacional Global Academia Network (GAN), cuyo buque insignia es la Universidad Autónoma de Chile.

Según acaba de informar a este diario Antonio Rubio, antes director del proyecto y ahora director de Relaciones Institucionales de Uninde, la pretensión es que las obras de la que será su sede en Extremadura puedan comenzar a principios de 2026 con un plazo de ejecución de dos años. Con este cálculo, será imposible que la sede esté lista para el próximo curso, que es cuando pretenden que empiece a funcionar la nueva universidad. Necesitan, por tanto, un espacio provisional. Aún lo están negociando. El que tiene más posibilidades es un gran edificio que está sin uso muy próximo al campus.

Antonio Rubio, en el centro, conversa con Ricardo Cospedal (director general de Uninde) y con Manuel Echanove (consejero) / S. GARCÍA

Antonio Rubio explica cómo ha sido el largo proceso para llegar a este momento y qué les queda a partir de ahora.

-¿Está contento? Antes de nada, enhorabuena, porque el camino no ha sido fácil.

-No ha sido nada fácil. Pero quizá las cosas se valoran más cuando efectivamente hay más dificultades y este es el caso.

-¿Qué ha sido lo más complicado de este proceso?

-Sobre todo cuando no sabes muy bien los plazos. Conoces cuándo entra un expediente, pero no cuándo sale. Es una incertidumbre eterna. Para que se haga una idea: 14 meses ha estado el expediente en el ministerio.

-Aún así los grupos socialista y de Unidas en la Asamblea critican que ha sido una tramitación "exprés".

-Que haya sido lectura única es una decisión parlamentaria. Pero no nos pueden decir a nosotros que ha sido un proceso rápido. Además, todos los grupos parlamentarios han estado informados por nuestra parte. Los cuatro, personalmente. Y me he puesto a su disposición para cualquier tipo de información complementaria que necesitasen. Nos hemos reunido con los diputados que la han pedido. No pueden decir eso, porque no se corresponde con lo que ha sido la realidad.

"Estamos muy contentos, pero tenemos también un sentimiento de una inmensa responsabilidad"

-Ser la primera universidad privada en Extremadura es una gran responsabilidad porque abrís el camino.

-Eso también es verdad. Es la causa de que esto se haya llevado tanto tiempo. Efectivamente. En comunidades como Madrid o Andalucía están muy acostumbrados a la apertura de universidades. Aquí, no. Hemos sido los primeros y, por lo tanto, un poco conejillos de Indias. Nos coges trabajando con el equipo, con el director general y el consejero en Badajoz. Estamos muy contentos, ayer lo celebramos, por supuesto, pero tenemos también un sentimiento de una inmensa responsabilidad. Las expectativas son muchas y no queremos fallar. Sabemos lo que tenemos entre manos y lo mismo que hemos cuidado escrupulosamente todas las partes del proceso administrativo, ahora, con mucho más motivo, queremos cuidar todas las partes de excelencia académica.

-Queréis empezar el próximo curso.

-Eso nos gustaría. Es la petición que hacíamos a los grupos, porque si esto se demoraba, no hubiésemos podido empezar. Ahora no es que tengamos la certeza, pero hay una opción. Se envían los títulos a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación). Por si a alguien le genera intranquilidad, es lo que hacen todas las universidades, enviar sus planes de estudios y sus memorias a la ANECA para que los oficialice. Los analiza, pone objeciones, se corrigen y luego le dan el visto bueno desde el punto de vista de la calidad docente. Insistimos en ello por si alguien tiene dudas. Es una exigencia legal. La ANECA tiene hasta seis meses. Hay comunidades autónomas que tienen su propia ANECA, las llamadas 'Anequitas'. Nosotros, no. Tendríamos que hacérnoslo mirar. Vamos a tener que subir a Madrid tres veces: al ministerio, al Consejo de Estado y a ANECA. Mientras que otros tienen sus propios consejos consultivos y sus Anequitas. Por ser una región periférica y no tener experiencia en la creación de universidades. Yendo al grano: dependerá de ANECA, si resuelve y nos da el visto bueno rápido.

-Uninde ofrecerá 10 grados, 7 másteres y dos doctorados.

-Y algo importante: el 5% del presupuesto dedicado a la investigación, así consta en la legislación. Para quienes cuestionan que aquí no hay investigación. Hay una partida. Investigación habrá sí o sí.

-¿Qué se va a poder estudiar en Uninde?

-La ley también te exige apostar por tres de las cinco áreas de conocimiento. Nosotros hemos elegido Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. En la web de Uninde están. En Ciencias Sociales y Jurídicas: Emprendimiento y negocios digitales, Relaciones económicas internacionales, Marketing Digital, Finanzas, control y gestión y Diseño gráfico y de productos. En Ciencias de la Salud: Psicología, Enfermería y Fisioterapia. Además de dos ingenierías: Ingeniería Informática con especialidades en Ciberseguridad y Análisis de Datos y una Ingeniería de Desarrollo de Plataformas de Videojuegos. Entre los másteres, el más demandado es el de Administración y Dirección de Empresas, además de Dirección de centros educativos, Gestión de empresas agroalimentarias, Gestión de Proyectos y de Análisis de Datos.

-Los grados de Ciencias de la Salud ya se ofertan en la Universidad de Extremadura.

-Uno de nuestros argumentos principales es que son grados donde los estudiantes extremeños se tienen que ir fuera para estudiarlos, por la elevada nota de corte de la universidad pública. Creo que no es discutible que podamos ofertarlos nosotros para intentar que no se vayan.

-Siempre decís que no sois competencia, sino complemento.

-No somos competencia. No lo decimos para un titular, sino desde el absoluto convencimiento de que necesariamente vamos a cooperar con la universidad pública. Para que se haga una idea: nuestro buque insignia en el grupo es la Universidad Autónoma de Chile, con 35.000 alumnos en tres campus. Tenemos un montón de investigadores y algunos de ellos ya están en estos momentos colaborando con investigadores de la Uex. ¿Cómo no vamos a cooperar?

-¿Cuántos alumnos prevé tener Uninde?

-Esperamos en un periodo de tiempo en torno a unos 6 años tener entre 3.000 y 4.000 alumnos.

-Uninde es presencial. ¿Dónde va a funcionar?

-Tenemos iniciados los trámites urbanísticos, pero hasta que no se ha aprobado la ley todos nuestros contratos estaban condicionados. Hemos comprado la parcela de manera condicionada en la avenida de Elvas. Ahora se va a formalizar definitivamente. Está situada justo enfrente de nuestro hospital de referencia, que es el de Quirón. Será un edificio de 10 plantas, un campus vertical extraordinario, con biblioteca, salón de actos para 200 personas. Un edificio del que nos sentiremos orgullosos, ya lo estamos por el diseño y será un lujo para la ciudad y un referente para la región.

-¿La inversión?

-Rondará los 20 millones de euros, para el edificio, equipamientos y para dar cobertura financiera a los primeros años de la universidad.

-Evidentemente, este edificio no estará terminado para el próximo curso.

-No. Estará en un plazo de 2 años, si conseguimos que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2026. Ahora mismo estamos gestionando unas instalaciones provisionales. Barajamos diferentes opciones. Todavía no queremos anunciar nada porque estamos en proceso de cierre. Valoramos unas instalaciones que están sin uso y nos podrían dar mucho juego, sobre todo en Ciencias de la Salud. Sería para todos los grados de manera provisional, hasta que tengamos nuestro propio edificio.

-¿Cómo os vais a conectar con el sector productivo y el mercado laboral?

-Ya tenemos convenios firmados con las Cámaras de Comercio de Badajoz y de Cáceres y con la Asociación de la Empresa Familiar. Decimos que detrás de nuestros estudiantes siempre habrá una empresa. Esa conexión está establecida. Somos además patrocinadores del Congreso de la Empresa Familiar. Desde el punto de vista de la investigación, la transferencia la conseguimos siempre integrándonos en el sistema de investigación de Extremadura. Queremos ser un actor más, muy conectada con el territorio y muy conexionada con lo que estamos haciendo en otras partes del mundo. Esa transferencia de conocimiento nos motiva muchísimo.

-¿Es una universidad que nace para crecer en su oferta?

-Sin duda. Tenemos títulos en el banquillo. La próxima semana tenemos una reunión operativa con la Dirección General de Universidad y ahí plantearemos nuestro horizonte de crecimiento, que irá en la línea de Ciencias de la Salud.

-¿Ya tienen formado el equipo académico?

-Estamos buscando a los mejores, gente con muchísima experiencia. Inicialmente, hay incompatibilidad con los profesores de la pública. Nuestro equipo directivo viene de fuera, como gran parte del profesorado. Aquí vamos a buscar debajo de las piedras, lógicamente, sobre todo doctores. Hay muchos doctores que no ejercen y ahora tienen una magnífica oportunidad, es nuestro perfil, con experiencia profesional paralela.

-¿Cuánto le costará a un alumno estudiar en Uninde?

-Dependerá del grado, no es lo mismo de ciencias sociales que experimental de ingeniería. Unos 5.000 euros cada curso de los grados presenciales.

-¿Ofrecerán becas?

-Sin ninguna duda. Tenemos un compromiso: nadie se quedará sin estudiar en Uninde por dificultades económicas.

-¿Habrá formación on line?

-La ley que se aprobó ayer certifica a Uninde como una universidad presencial, virtual e híbrida. Eso significa que tendremos presencialidad, on line y, dentro de la formación presencial, podemos utilizar metodologías on line.

-¿Qué le diría a quién pensaba que este proyecto era humo?

-(Se ríe) Que lo vaya apagando. Ha habido muchas dudas. Yo lo comprendo. Soy extremeño, llevo toda la vida aquí y se han anunciado un montón de proyectos que se han quedado en el camino. Con esa mochila he trabajado casi cuatro años, por si esto también se quedaba. Pero no se quedó.