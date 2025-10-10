Gallardo insta a Guardiola a elegir entre PSOE y Vox: "La rebaja de la ecotasa es un mal comienzo para negociar los presupuestos"

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido este viernes que la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz es "un mal comienzo" para la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 y ha instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a decidir si quiere pactar con los socialistas o con Vox. "El PSOE nunca va a perdonar impuestos a las eléctricas", ha dicho Gallardo tras señalar que por cada euro que se perdone "se le quita un euro a la sanidad, la educación y el bienestar de los extremeños".

Gallardo ha informado este viernes en rueda de prensa de las propuestas que los socialistas han remitido a la Junta de Extremadura para avanzar en la negociación de los presupuestos, en standby desde la reunión de la pasada semana a causa del fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara. El líder del PSOE no ha ocultado su sorpresa por el anuncio de Guardiola sobre la ecotasa, que responde a una de las primeras exigencias que Vox había planteado para negociar las cuentas.

Javier Cintas

El PSOE o Vox

"Guardiola tiene que decidir qué modelo quiere para Extremadura: el de ayer derogando la ley de memoria histórica y el de Ayuso diciendo que las mujeres que quieren abortar lo hagan en otra parte, o del de la justicia social; el de la extrema derecha o el de la igualdad de las personas", señala. Según Gallardo, pese a los "engaños" del PP el año pasado y el "chantaje" de la convocatoria anticipada de elecciones, el PSOE está nuevamente dispuesto a negociar "hasta el final", pero pide "seriedad, rigor, transparencia y compromiso real".

"Tener presupuesto o no en Extremadura solo y exclusivamente dependerá de la voluntad del Gobierno de Guardiola", ha afirmado. Los socialistas no van a marcar líneas rojas en la negociación, pero sí "convicciones" para que el presupuesto de 2026, que crece hasta superar los 8.600 millones de euros (según Gallardo gracias al incremento histórico de las entregas a cuenta del Gobierno de Pedro Sánchez), no solo sea "el mayor en cifras, sino el más justo y equitativo".

Medidas fiscales

Con las medidas ya planteadas y "aceptadas" en la negociación de los fallidos presupuestos de 2025 como punto de partida, Gallardo ha lanzado una serie de propuestas que, en la práctica, chocan frontalmente con la política fiscal emprendida por el Ejecutivo regional. De hecho, en este punto de la negociación Guardiola se acerca más a Vox con anuncios como el de rebaja de la ecotasa.

La recuperación del Impuesto de Patrimonio, línea roja marcada por la consejera de Hacienda, es una de las exigencias de los socialistas, junto al de grandes tenedores de vivienda. También se plantea la bonificación al cien por cien de los comecores escolares y aulas matinales, medida impulsada por el PSOE que el Ejecutivo de Guardiola eliminó; una rebaja del 50% en las tasas de ITV y un "ajuste" en el tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a los 80.200 euros con el fin de "ayudar a las clases trabajadoras".

Fotogalería | Así ha sido la presentación del manifiesto Alianza por Almaraz / Carlos Gil

Juventud y vivienda

En cuanto al presupuesto de gasto, y tras señalar que aún se desconoce el borrador por consejerías y por funciones, Gallardo ha lanzado propuestas que considera "fundamentales". La "más urgente", un Pacto por la Juventud que tenga que ver con las prioridades que afectan a este colectivo en empleo, vivienda y emancipación. Asimismo, en materia de igualdad, ante una situación "igualmente grave", con 2.000 mujeres que han perdido el empleo en la región en el último mes, ha apostado por invertir en "empleo de calidad, en corresponsabilidad y en política que impidan que las mujeres sigan pagando con peores salarios y pensiones por ser quienes asumen el cuidado".

En vivienda, teniendo en cuenta que la región lidera el crecimiento del precio, cree que hay que impulsar "políticas reales", en concreto un plan "serio" de compra y alquiler toda vez que ya se ha demostrado que las ventajas fiscales "no resuelven nada".

En Sanidad, Dependencia y Educación, el PSOE ha planteado la importancia de "reforzar lo público", así como de homologar salarios, recuperar derechos de los profesionales e invertir en infraestructuras. De igual manera, Gallardo ha lanzado a la Junta una propuesta para articular un "verdadero" pacto regional de emergencia climática y "recuperar" la cooperación en Extremadura: el presupuesto debe destinar al menos, un 0,21% del total a ayudas al desarrollo "por solidaridad, por humanidad y también por dignidad".