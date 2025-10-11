Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cosas que solo pasan en Extremadura: del calor del infierno a los nabos voladores de Piornal

Extremadura es tierra de calor extremo, fiestas únicas y costumbres que solo los extremeños entienden. Del Jarramplas a las migas con uvas, repasamos con humor todo lo que hace a esta región tan especial

El Jarramplas, una tradición singular y única de Extremadura.

El Jarramplas, una tradición singular y única de Extremadura.

Jorge Segura

Extremadura es ese rincón de España donde el termómetro se derrite en verano, el jamón se cura solo con el aire y los pueblos tienen nombres tan largos que te quedas sin aliento antes de terminar de decirlos.

Aquí el calor no se mide en grados, sino en achaques. Si el coche marca 44 grados centígrafos, no pasa nada. Si el gato decide dormir en el suelo del baño... entonces sí, ha empezado el verano. Aquí no se habla del tiempo, se sobrevive a él. El agua sale caliente del grifo aunque no pongas el termo, y tender la ropa es más rápido que usar secadora.

Si un extremeño dice hace caló, traduce: alerta roja, busca sombra y una jarra de gazpacho.

Ejemplos de fiestas singulares

Y ojo con las fiestas. En Piornal, por ejemplo, cada enero se celebra el Jarramplas, un valiente (o inconsciente) que se disfraza y se deja lanzar nabos por todo el pueblo. No es broma: miles de nabos voladores. Y no, no hay seguro que cubra eso.

En Valverde de la Vera, los Empalaos recorren las calles en silencio con el torso desnudo y atado con cuerdas, una tradición tan sobrecogedora como respetada. Mientras tanto, en Acehúche, las Carantoñas asustan al personal disfrazadas de bestias peludas. Aquí la imaginación y la devoción van de la mano.

Los Empalaos, en Valverde de la Vera.

Los Empalaos, en Valverde de la Vera.

Pueblos con nombre imposibles, pero encantadores

Extremadura es el paraíso de los nombres largos e imposibles: Guijo de Granadilla, Valverde de Leganés, Arroyo de San Serván, Malpartida de Cáceres...

Algunos suenan a hechizo, otros a trabalenguas, pero todos esconden historia, carácter y muchas risas cuando los pronuncia un turista.

Y si oyes expresiones como "acho, quítate de ahí" o "eso está a dos tiros de piedra", tranquilo: no es un dialecto secreto, es el idioma universal del extremeño auténtico.

Comer bien no es una opción, es una religión

Nadie se queda con hambre en Extremadura. Aquí se desayunan migas con uvas, se meriendan embutidos ibéricos, y se cena lo que haya sobrado del mediodía (si ha sobrado). El pimentón de la Vera está en todo: en los guisos, en el chorizo… y casi en el ADN.

Migas extremeñas, uno de los platos más típicos de Extremadura.

Migas extremeñas, uno de los platos más típicos de Extremadura.

Y cuando alguien dice "esto está ligerito", prepárate: te espera una olla que podría alimentar a una familia de diez.

Campo, cigüeñas y vida tranquila

Mientras en las grandes ciudades suena el tráfico, en Extremadura suenan las cigüeñas. Los atascos aquí son de ovejas, y los vecinos se saludan aunque no se conozcan. Las tardes son lentas, las dehesas infinitas y la vida, más simple.. pero más de verdad.

Una cigüeña blanca en un campanario.

Una cigüeña blanca en un campanario.

Y si preguntas por la vida en los pueblos, prepárate: no hace falta GPS, porque todo el mundo sabe quién eres, de quién eres hijo y qué nota sacaste en matemáticas en 3º de la ESO.

Extremadura es eso: calor, historia, jamón, nabos y orgullo. Un lugar donde la vida va sin prisa, pero con sabor.

Ser extremeño: un orgullo que no se explica, se siente

En fin, que ser extremeño es quejarse del calor mientras comes migas. Es decir "voy p’al lao del pantano" y que todo el mundo sepa dónde estás. Es vivir con calma, con humor, con historia y con alma.

Extremadura no necesita presumir: solo hay que vivirla una vez para entender por qué quien la pisa, repite.

Está claro que, en una época donde todo va rápido, Extremadura sigue su propio ritmo. Entre risas, jamón, fiestas y sol a raudales, esta tierra demuestra que no hace falta inventar nada para ser especial. Solo hace falta ser auténtica, y de eso Extremadura sabe un rato.

