Extremadura destina 105.000 euros a que sus alumnos crucen fronteras y aprendan idiomas

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado la instrucción que regula la realización de intercambios escolares entre centros públicos de Educación Secundaria de la comunidad y centros educativos del mismo nivel de otros países, durante el curso 2025/2026. El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con una dotación presupuestaria de 105.000 euros, es fomentar la formación y el perfeccionamiento en diferentes idiomas del alumnado extremeño.

ESO, Bachillerato y FP

Los destinatarios de esta convocatoria son los centros públicos de Educación Secundaria, incluyendo alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La subvención cubrirá parte de los gastos del profesorado acompañante hasta un máximo de 350 euros y una ayuda por estudiante, calculada en función de la distancia del desplazamiento. La estancia será como mínimo de siete días incluyendo el viaje y deberá realizarse antes del 15 de mayo de 2026. Cada grupo estará compuesto por entre 10 y 40 estudiantes. El alumnado seleccionado estará acompañado durante el viaje y la estancia por el profesorado del centro de procedencia, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo autonómico.

Ciudadanos más comprensivos

Los intercambios escolares buscan dinamizar las relaciones entre el alumnado y el personal docente de los países implicados, despertando el interés de los estudiantes por las lenguas extranjeras incluidas en sus currículos escolares. Además, promueven la diversidad lingüística y la conciencia intercultural. Asimismo, esta experiencia contribuye a la formación de ciudadanos más comprensivos, solidarios y justos, y al desarrollo de actitudes positivas de convivencia y cooperación. El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la instrucción en el portal educativo Educarex. Los centros no seleccionados pasarán a una lista de espera.

Solicitud de intercambios

En cuanto a la documentación requerida, aportarán la solicitud de intercambio, el proyecto pedagógico y la relación del alumnado candidato, según los modelos oficiales incluidos en la convocatoria. Además, deben aportar documento de compromiso por parte del centro extranjero en el que conste la aceptación del intercambio y completar el formulario de recogida de datos desde la instrucción. Las solicitudes se presentarán en los registros autorizados del Ejecutivo regional y los referidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.