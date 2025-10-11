Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grande-Marlaska cifra en 124 los detenidos por vender citas de extranjería en Cáceres y Valencia

El Ministerio del Interior defiende la eficacia policial y descarta reforzar los mecanismos de prevención pese a la actividad de redes que acaparan turnos para venderlos

Imagen de una oficina de extranjería.

Imagen de una oficina de extranjería. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ministerio del Interior ha confirmado un total de 124 detenidos por su presunta implicación en la venta ilegal de citas de extranjería, resultado de cuatro operaciones policiales llevadas a cabo por la Policía Nacional —dos en Cáceres y otras dos en Valencia—.

Según una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska subraya que la actuación policial está siendo “eficaz” y que no considera necesario reforzar los mecanismos de prevención frente a esta práctica.

En el texto remitido al Congreso, Sumar, socio del Gobierno de coalición, se interesaba por la actividad ilícita de grupos organizados que acaparan citas para su posterior venta a inmigrantes.

Operaciones policiales en Cáceres y Valencia

Interior detalla que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha desarrollado actuaciones que han permitido identificar, detener y sancionar a personas o redes dedicadas a lucrarse con este sistema fraudulento. En concreto, las cuatro operaciones en Cáceres y Valencia han permitido detener a 124 individuos relacionados con esta modalidad delictiva.

El Ministerio insiste en que la Policía Nacional actúa de oficio y de manera eficaz, sin que se considere necesario implantar nuevos mecanismos distintos de los ya existentes.

Medidas y controles en marcha

Entre las medidas vigentes, Interior menciona el uso del certificado digital o del sistema de videoidentificación, herramientas que permiten verificar la identidad de quien solicita la cita, garantizando que el trámite lo realiza realmente el ciudadano interesado.

También se destaca el papel de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en la lucha contra las mafias dedicadas a esta actividad, así como la existencia de canales alternativos de solicitud de cita previa, por teléfono, correo electrónico o mediante ONG colaboradoras.

“Disponibilidad de citas perfectamente viable”

El Ministerio sostiene que la disponibilidad de citas es “perfectamente viable y operativa” en muchas Brigadas Provinciales de Extranjería, aunque reconoce que otras dependencias, según la demanda, emplean sistemas complementarios.

Finalmente, Interior subraya la coordinación constante entre la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Secretaría General de Administración Digital, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

