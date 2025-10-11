Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de octubre

Actualidad
Ignacio Casado, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres: "Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo"
Según explica el académico numerario de de la Real Academia de Medicina de Salamanca (Ramsa), la memoria es el conjunto de capacidades de las que se vale el cerebro para procesar la información procedente del mundo exterior. Clave en la evolución humana, incluye, como parte fundamental, la función de olvidar, necesaria para evitar la saturación. Más aún, en un mundo donde la exposición a la información es constante
Los duques de Huéscar, el hijo de Agatha Ruiz de la Prada y la abuela de la mujer de Almeida: algunos de los invitados a la preboda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres
El promotor del lujoso hotel Hilton de Godoy y la actriz peruana contraerán matrimonio este sábado, en una ceremonia que se celebrará en la iglesia de Santiago
La gran demanda de alumnos obliga a ampliar las instalaciones del Cefot de Cáceres
El Ministerio de Defensa contrata la obra de un nuevo almacén de equipamiento mientras edifica otro aulario. El acuartelamiento ha duplicado sus cifras y forma a más de 3.000 militares al año
Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región
Antonio Rubio, director de Relaciones Institucionales de Uninde: "Necesariamente vamos a cooperar con la Universidad de Extremadura"
La empresa experta en infraestructuras que rubricará la conexión Cáceres-Portugal
Alexandre Barbosa Borges SA es la adjudicataria del puente de Cedillo por 19,2 millones de euros
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento