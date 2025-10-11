Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Según explica el académico numerario de de la Real Academia de Medicina de Salamanca (Ramsa), la memoria es el conjunto de capacidades de las que se vale el cerebro para procesar la información procedente del mundo exterior. Clave en la evolución humana, incluye, como parte fundamental, la función de olvidar, necesaria para evitar la saturación. Más aún, en un mundo donde la exposición a la información es constante

El promotor del lujoso hotel Hilton de Godoy y la actriz peruana contraerán matrimonio este sábado, en una ceremonia que se celebrará en la iglesia de Santiago

El Ministerio de Defensa contrata la obra de un nuevo almacén de equipamiento mientras edifica otro aulario. El acuartelamiento ha duplicado sus cifras y forma a más de 3.000 militares al año

Antonio Rubio, director de Relaciones Institucionales de Uninde: "Necesariamente vamos a cooperar con la Universidad de Extremadura"

Alexandre Barbosa Borges SA es la adjudicataria del puente de Cedillo por 19,2 millones de euros