ENTREVISTA | Margarita Serna Villamañán Directora territorial de Unicaja en Extremadura
«La proximidad a nuestro territorio está en el ADN de Unicaja»
Margarita Serna (Valladolid, 1975) cursó estudios de Empresariales. Su andadura profesional comenzó en Caja España Duero en 1998, donde ocupó distintas responsabilidades hasta llegar a ser directora territorial en León, Galicia y Asturias. En Unicaja ha desempeñado con éxito distintos puestos de primer nivel en el ámbito de negocio, asumiendo, desde mayo de 2025, la dirección territorial de Extremadura
¿Qué supone para usted asumir la dirección territorial de Unicaja en Extremadura y cuáles son sus principales líneas de trabajo en esta etapa?
Afronto esta etapa con ilusión y muchas ganas de aportar mi experiencia a un equipo de grandes profesionales, en el que todos tenemos muy claro que el cliente está en el centro. Tenemos un gran arraigo en Extremadura y nuestro objetivo es fomentar ese vínculo de confianza y cercanía con nuestros clientes.
¿Qué diagnóstico hace de la situación económica actual de Extremadura, y cómo cree que puede contribuir Unicaja a su desarrollo?
Las previsiones para 2025 apuntan a un incremento del PIB del 1,9%, según el informe elaborado por Analistas Económicos, del Grupo Unicaja. Extremadura genera alrededor del 5% del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España y cuenta con unos recursos muy importantes, especialmente, en el sector primario, donde empresarios, profesionales y una industria en crecimiento cuentan con el apoyo de Unicaja para favorecer, juntos, el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.
Unicaja apuesta por una banca próxima y humana, que combine innovación tecnológica y atención personalizada
Siempre se ha mostrado muy cerca de las empresas en sus anteriores responsabilidades. ¿Qué papel tiene Unicaja en el impulso a las pymes y los autónomos, motores fundamentales de la economía extremeña?
Creemos en el tejido empresarial como generador de riqueza y empleo. Además de colaborar con iniciativas como Extremadura Avante, ‘Extremadura es futuro’ o con Ferias de referencia como Agroexpo, materializamos nuestro compromiso, a diario, respondiendo a las necesidades financieras de cada empresa e integrando soluciones sostenibles e innovadoras para potenciar el crecimiento y la creación de valor para nuestros clientes. Hemos desarrollado nuevos servicios en nuestra banca digital y recursos como la línea multiproducto, con una gestión más eficiente y ahorro de costes para los negocios. Además, a través del espacio ‘SolucionaT’, reforzamos los servicios no financieros con soluciones profesionales exclusivas.
Recientemente, han firmado un convenio con la Junta de Extremadura para la gestión de préstamos al olivar y viñedo de secano ¿Cómo está siendo con respecto al mundo agroganadero la nueva etapa?
Conscientes de la transformación que está experimentando el sector, seguiremos juntos, adaptándonos a las nuevas realidades que deba afrontar, fomentando también oportunidades que permitan a nuestros clientes crecer y ser más competitivos. Solo en 2024, hemos aumentado un 20% la financiación al sector agropecuario.
La banca está en un proceso de transformación digital muy profundo. ¿Cómo se equilibra la apuesta tecnológica con la cercanía y la atención personalizada al cliente?
La innovación nos permite encontrar formas más inteligentes, eficientes y sostenibles de hacer nuestro trabajo, promoviendo una interacción más personal y centrada en aportar valor, manteniendo el modelo de banca de proximidad que nos caracteriza.
El banco está ampliando sus capacidades tecnológicas con el objetivo de adaptarnos a las necesidades, preferencias y condiciones de nuestros clientes para rentabilizar al máximo sus finanzas, ganando rapidez y personalización.
La entidad refuerza su apoyo al sector agroganadero y a las pymes como motor económico regional
En materia de inclusión financiera, que viven muchos municipios extremeños, ¿qué planes tiene Unicaja para garantizar el acceso a los servicios bancarios en entornos rurales y poblaciones pequeñas de la región?
Además de nuestra red de oficinas, contamos con nuestros agentes financieros, una figura que responde al compromiso por seguir prestando el servicio al ámbito rural y localidades con menor número de habitantes. Mantenemos también diversos canales a disposición del cliente, como los cajeros automáticos o la banca a distancia online y telefónica, aunque sin perder de vista el reto de superar previamente la denominada ‘brecha digital’. Así, nuestros gestores de digitalización ayudan a los clientes a utilizar estos dispositivos en las oficinas y, a través de Edufinet, acercamos formación a diferentes colectivos, como personas mayores o estudiantes, siendo Unicaja uno de los agentes más activos en educación financiera.
Muchos clientes denuncian el contraste entre los beneficios de la banca, cada vez más online y despersonalizada, con el aumento de tasas y costes del mantenimiento de cuentas.
Invertimos en mejorar y crear servicios para ofrecer un valor añadido al cliente, potenciando planes de exención de comisiones y aportando servicios adicionales, que mejoran su día a día. Además, colaboramos con iniciativas de ámbito social, empresarial, cultural y deportivo. Por ejemplo, participamos con la Junta de Extremadura en el programa de vivienda para jóvenes o apoyamos la financiación a pymes junto a Extraval. La proximidad a nuestro territorio está en el ADN de Unicaja: apostamos por una entidad centrada en las personas, cercana y abierta, que contribuya positivamente en la economía y en la sociedad extremeñas.
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz