Banca Pueyo ha ampliado su red de oficinas más de un 40% desde 2010

Banca Pueyo abrió el pasado mes de septiembre las puertas de una nueva oficina. Está situada en Mairena del Aljarafe, un municipio del área metropolitana de Sevilla con cerca de cincuenta mil habitantes. Una inauguración con la que esta entidad financiera extremeña afianza «su crecimiento en la provincia de Sevilla dentro de su plan de expansión en Andalucía», al tiempo que busca «consolidar su modelo de banca cercana, accesible y personalizada», aseguró la entidad extremeña a través de un comunicado de prensa.

Pero además, esta sucursal supone la número 127 de su red comercial, que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Al contrario que la mayor parte del sector financiero español, que a partir del comienzo de la gran recesión se vio sometido a un gigantesco proceso de reestructuración que ha llevado reducir a menos de la mitad su número de oficinas, el banco extremeño ha seguido incrementando su capacidad instalada. Desde 2010, cuando el anuario de la Asociación Española de Banca (AEB) recogía 90 sucursales de Banca Pueyo, el incremento supera el 40%.

La de Mairena del Aljarafe es ya la cuarta con la que cuenta en la provincia sevillana esta entidad bancaria familiar con 135 años de historia. De las otras tres, dos se ubican en la ciudad hispalense (barrios de La Florida y Los Remedios), y la restante en Tomares, un municipio a apenas unos kilómetros de la capital andaluza.

Fuera de Extremadura, Banca Pueyo, el único banco con sede en la región (y una de las tres únicas entidades de depósito, junto a las dos cajas rurales extremeñas), tiene asimismo una decena de oficinas en la Comunidad de Madrid. Tres en la capital de España (en Cuzco, Luchana, y Embajadores) y siete en otras poblaciones (Alcorcón, Arroyomolinos, Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Majadahonda y Móstoles).

Personal que atiende la oficina de Mairena del Aljarafe. / El Periódico

El grueso de su red se encuentra, en cualquier caso, en territorio extremeño, con 113 oficinas (102 en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres). Según las últimas estadísticas del Banco de España (hasta junio de 2025), es la institución financiera con mayor presencia en la región. Una de la cada seis sucursales de firmas de depósito que prestan servicio en la geografía extremeña lleva su distintivo (son 670 en total).

Sobre posibles nuevas oficinas, en la entidad con sede en Villanueva de la Serena se indica que «Seguimos adelante con nuestra política de aperturas de manera gradual. No contamos con previsiones específicas ni a corto ni a largo plazo; simplemente abrimos nuevas oficinas cuando identificamos oportunidades».

En el caso de Mairena del Aljarafe, se detalla, «cuenta con un tejido empresarial en expansión y ha impulsado en los últimos años planes de crecimiento sostenible, movilidad y servicios públicos, lo que la convierte en un enclave estratégico para la entidad».

Aparte de esta, en los dos años precedentes ha puesto en marcha otras cuatro nuevas sucursales. Tres en 2024 (Tomares, Ahillones y Zarza de Granadilla); y una más en lo que va de ejercicio (en el municipio cacereño de Valdefuentes).