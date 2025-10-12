El Corredor del Suroeste reivindica la agilización del tren Lisboa-Madrid por Extremadura

Reivindicar y concienciar. Ese doble objetivo se marca el Foro del Corredor Suroeste Ibérico que cumple su novena edición para reclamar no solo a las administraciones competentes la agilización de un corredor indispensable para el área geográfica de influencia de la línea de ferrocarril Lisboa-Madrid, por Extremadura. También se pretende retomar el discurso frente al escepticismo general, y, sobre todo, entre las generaciones más jóvenes, tal y como explica Antonio García Salas, coordinador de la jornada en la que participan destacados ponentes y especialistas, entre ellos, el coordinador español del denominado “Corredor Atlántico”, del que forma parte la conexión hispano-lusa con trazado por Badajoz y Cáceres. "Queremos que se concreten plazos y conocer con detalle el estado de cada uno de los tramos, pero también se trata de que la gente vuelva a creer en una infraestructura de la que parece haber claudicado a fuerza de retrasos y aplazamientos. Hoy, los jóvenes, acostumbrados a movilidades alternativas como BlaBlaCar, parecen haber renunciado a una reivindicación justa”, pero que, al cabo del tiempo, ha adquirido tintes casi utópicos, subraya García Salas.

La reclamación de una conexión ferroviaria directa y moderna entre Madrid y Lisboa se remonta a cuarenta años atrás. El proyecto se entiende como esencial para mejorar la competitividad y cohesión social en España y en Portugal. De hecho, llegó a ser considerada como la tercera prioridad de la alta velocidad en España, después de las conexiones con Sevilla y Barcelona. El coordinador señala que la plataforma luso-española Sudoeste Ibérico en Red “cuenta con el apoyo de más de 32.000 entidades y particulares y ha logrado consolidar un movimiento social y empresarial que exige acelerar este eje estratégico para conectar las principales capitales ibéricas y sus regiones circundantes, promoviendo una infraestructura sostenible que impulse el desarrollo regional y reduzca la huella ambiental del transporte”.

La cita

El IX Foro del Corredor Sudoeste Ibérico (CSOI) reunirá en Madrid el 16 de octubre de 2025 a instituciones, empresas y expertos para impulsar de manera definitiva la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, incluida en la Red Básica del Corredor Atlántico de la Unión Europea. Pese a más de dos décadas de promesas y acuerdos, la conexión directa entre las dos capitales ibéricas sigue sin existir. Viajar hoy en tren entre Madrid y Lisboa exige realizar dos transbordos y un trayecto de más de nueve horas y media, una situación que los organizadores del Foro califican de “inadmisible e insostenible” en pleno siglo XXI.

BADAJOZ. VI FORO TRANSFRONTERIZO Y SOCIAL CORREDOR SUROESTE IBERICO, ANTONIO SALAS, / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

El Reglamento Europeo obliga a terminar la línea antes de 2030

Un nuevo Reglamento de la Unión Europea, aprobado en junio de 2024, establece que las infraestructuras de alta velocidad entre España y Portugal deben estar finalizadas en 2030. Sin embargo, el proyecto carece aún de una definición clara y de un calendario cerrado. El Gobierno de España sigue asegurando que, en esa fecha, que coincide con la celebración del Mundial de Fútbol que se juega en estadios de ambos países, estará en servicio, al menos, el tramo extremeño. Pero ni la conexión con de Extremadura a Madrid, por los retrasos acumulados en Castilla La Mancha, ni en Lisboa, pendiente de la construcción del nuevo puente sobre el TajoGobierno portugués, de hecho, sitúa en 2034 la finalización de los trabajos.

El Corredor Madrid–Lisboa forma parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), un eje clave para la movilidad sostenible, la competitividad económica y la cohesión territorial europea. Los empresarios del Suroeste Ibérico en Red reclaman la publicación urgente del “Acta de Ejecución” del proyecto reconocido por la UE, que fijará los plazos y prioridades para la financiación del tramo transfronterizo y que debería haberse conocido el pasado mes de septiembre. “Era la fecha prevista, porque seguimos sin conocer el resultado real de las reuniones que han venido manteniendo entre la Comisión Europea y los gobiernos de España y Portugal, explica García Salas. Por ello, será capital la intervención prevista de José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico.

Igualmente, habrá presencia de representantes de las distintas comunidades autónomas implicadas y de los alcaldes de Talavera de la Reina, Toledo y el de Badajoz, Ignacio Gragera. La clausura del encuentro tiene también acento extremeño, a cargo del consejero de Infraestructura y Transportes de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo.

La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, presenta el gran foro del Suroeste que acoge Badajoz en diciembre Una de las participaciones más destacadas de la jornada del 16 de octubre será la protagonizada por la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz Alvarado. La directora general de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz presentará la jornada que el grupo Prensa Ibérica llevará a cabo en diciembre en Badajoz. Un gran foro de participación en el que se pretende analizar el presente y los retos futuros de los sectores que intervienen en el desarrollo de una zona que comprende también parte de Andalucía y que tiene un componente transfronterizo que la singulariza. De ahí que la presencia de Portugal sea otra de las premisas con las que parte la organización del evento. La apuesta de Prensa Ibérica involucra tanto a El Periódico Extremadura y la Crónica de Badajoz, junto a las cabeceras andaluzas Diario de Córdoba y El Correo de Andalucía, además de Activos, la publicación especializada en Economía del grupo. En la macrojornada de diciembre se darán cita los actores principales de los diversos sectores empresariales y se abordarán otro tipo de cuestiones que, igualmente, marcan los próximos años de las comunidades extremeña y andaluza dentro del eje Madrid-Lisboa: desde la energía al medio ambiente o la industria agroalimentaria. Será una cita al más alto nivel al acudirán personalidades de los sectores empresarial, además de autoridades portuguesas, nacionales, regionales y municipales. Se trata de analizar, de la mano de expertos, la realidad de un área geográfica poco focalizada hasta ahora, pero que comparte retos, problemas y proyectos de futuro desde Lisboa a Extremadura, Andalucía y Madrid. Territorios, también con una historia en común

Un eje estratégico para el desarrollo sostenible del suroeste europeo

La conexión Madrid–Lisboa no solo unirá dos capitales: será un corredor logístico esencial para los puertos atlánticos de Sines, Setúbal y Lisboa, abriendo nuevas oportunidades para el transporte de mercancías, el turismo y la inversión. Además, permitirá reducir la saturación aérea entre ambas ciudades, donde la conexión Madrid–Lisboa ha sido durante años la línea internacional más transitada del aeropuerto de Barajas. Una infraestructura moderna y sostenible reforzará la cohesión social y territorial entre España y Portugal y potenciará el desarrollo del interior peninsular. Desde Sudoeste Ibérico en Red, plataforma creada en 2017, se considera que 2025 debe marcar un punto de inflexión: "No podemos seguir acumulando retrasos; este es el momento de cumplir los compromisos europeos y nacionales".

La organización destaca que la ejecución del corredor es clave no solo para el transporte, sino también para la proyección internacional de la península ibérica, especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2030, coorganizado entre España y Portugal y, evidentemente, para el futuro del turismo de la zona que abarca el corredor, pero también de los negocios.El IX Foro del Corredor Sudoeste Ibérico se celebrará en el Auditorio de Castellana 33 (Madrid), bajo el lema “Conexiones del Sudoeste Ibérico: de los compromisos a la acción”. Participarán representantes del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Gobierno de Portugal, y empresas de los sectores ferroviario, portuario y logístico.

Participantes

La organización prevé la asistencia de hasta 500 personas, fundamentalmente empresarios, profesionales, entidades empresariales y sociales, así como representantes políticos. La inauguración estará a cargo de Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España, junto a Miguel Garrido, vicepresidente de CEOE y presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Por parte extremeña, el apoyo a la jornada, desde el lado empresarial, lo prestan José Luis Iniesta, presidente de la Confederación Independiente de Empresarios de Badajoz (CIEM) y Gabriel Álvarez Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres. Con ellos, en la misma mesa, está previsto que se sienten Javier de Antonio, presidente de la Federación Empresarial de Toledo; Hilario Alfaropresidente de Madrid-Foro Empresarial y Francisco Arandapresidente de UNO Logística de CEOE.