Extremadura cierra la semana con más de 60 incendios sofocados por el Infoex

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha intervenido, durante la última semana, en la que continúa la época de peligro alto, en 66 incidentes en la región, la mitad incendios forestales con unas 20 hectáreas afectadas, a la espera de las mediciones oficiales. De la cifra total de incendios forestales, 20 se han producido en la provincia de Badajoz y 13 en la de Cáceres. En esta semana se ha declarado en una ocasión el nivel 1 de peligrosidad (incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales): en un incendio ocurrido en la localidad de Plasencia.

24 grados de máxima

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, en los primeros días predominará una situación de altas presiones que traerá cielos mayoritariamente despejados y condiciones estables, a excepción del este de la comunidad que podría haber chubascos puntuales Las temperaturas serán suaves para la época y rondarán entre los 24 grados de máxima y 12 de mínima, ha informado la Junta en nota.

Chubascos aislados

A partir del jueves y, sobre todo, hacia el fin de semana, aumentará la probabilidad de inestabilidad especialmente en zonas más orientales de Extremadura, con posibles chubascos aislados. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de generar incendios, según ha recogido el comunicado de prensa.