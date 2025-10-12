Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura se luce en el desfile de la Fiesta Nacional: La presidenta Guardiola asiste a los actos y Protección Civil exhibe su vehículo de intervención rápida

La jefa del Ejecutivo extremeño también asiste a la recepción ofrecida por los reyes de España

Fotogalería | Extremadura se exhibe en el desfile de la fiesta nacional

Fotogalería | Extremadura se exhibe en el desfile de la fiesta nacional

Ver galería

El rey saluda a la presidenta de la Junta, María Guardiola. / Junta de Extremadura

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha participado este domingo, 12 de octubre, en los actos centrales con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España. Guardiola ha asistido al acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar, que se ha desarrollado en la plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid.

Como parte de la representación de presidentes autonómicos invitados, la jefa del Ejecutivo extremeño también ha acudido posteriormente a la recepción ofrecida por sus majestades los reyes, en la que han estado presentes la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Estos actos, de gran solemnidad, tienen como finalidad recordar momentos clave de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común de España.

Protagonismo extremeño en el desfile

Por su parte, Extremadura ha tenido una presencia destacada en el desfile militar, con la participación de la unidad móvil NRBQ (nuclear, radiológica, química y biológica) y el nuevo vehículo de intervención rápida (VIR) de Protección Civil de Extremadura.

La unidad móvil NRBQ está especializada en la gestión de incidentes de naturaleza nuclear, radiológica, biológica y química. Equipada con tecnología de vanguardia, su presencia en el desfile subraya la importancia de la preparación ante situaciones de alta complejidad y riesgo.

Por su parte, el nuevo vehículo de intervención rápida de Protección Civil es un "elemento esencial para la respuesta ágil y efectiva en emergencias", según informan desde la Junta. El VIR sirve de apoyo logístico inmediato a los equipos de emergencia para actuar de forma rápida en situaciones críticas, minimizando el impacto y salvando vidas.

Noticias relacionadas y más

En representación de Extremadura, han desfilado Victor Navarrete, jefe de sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta de Extremadura, y Florián Gracia, técnico de 112 Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
  3. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  4. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  5. El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
  6. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  7. La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
  8. Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto

Quintana ensalza el gran trabajo de la Guardia Civil ante las catástrofes naturales en Extremadura

Quintana ensalza el gran trabajo de la Guardia Civil ante las catástrofes naturales en Extremadura

El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura

El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura

Extremadura se luce en el desfile de la Fiesta Nacional: La presidenta Guardiola asiste a los actos y Protección Civil exhibe su vehículo de intervención rápida

Extremadura se luce en el desfile de la Fiesta Nacional: La presidenta Guardiola asiste a los actos y Protección Civil exhibe su vehículo de intervención rápida

Extremadura cierra la semana con más de 60 incendios sofocados por el Infoex

Extremadura cierra la semana con más de 60 incendios sofocados por el Infoex

El IX Foro del Corredor Sudoeste Ibérico reclama acelerar la conexión ferroviaria entre España y Portugal

El IX Foro del Corredor Sudoeste Ibérico reclama acelerar la conexión ferroviaria entre España y Portugal

La paradoja de las hamburguesas veganas: ¿realmente ayudan al planeta?

La paradoja de las hamburguesas veganas: ¿realmente ayudan al planeta?

Tradición y fe en la Sierra de Gata: los tres cabezazos que conectan con el Espíritu Santo en Barrocu Campanina

Tradición y fe en la Sierra de Gata: los tres cabezazos que conectan con el Espíritu Santo en Barrocu Campanina

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de octubre
Tracking Pixel Contents