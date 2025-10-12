Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Abascal duplicaría escaños y haría retroceder a Feijóo mientras Sánchez se recupera tras el golpe por la corrupción

El pueblo, aliviado, celebra la adjudicación del viaducto a una empresa portuguesa por 19,2 millones de euros. Sin embargo, aún está pendiente la firma definitiva para que comience la construcción, que se hará tras las elecciones municipales de este 12 de octubre, a la que la actual alcaldesa de Nisa no se podrá presentar por cumplir su máximo de mandatos

El encuentro, que se celebra el 16 de octubre de 2025 en Madrid, busca compromisos políticos firmes para concluir la línea de alta velocidad antes de 2030

En la Calle Real de Arriba, aún perduran muestras de la antigua arquitectura asoportalada y la parada se vuelve imprescindible en sitios como el Puente Cimero, de origen medieval pero reedificado en el siglo XVIII. En su plaza central, se erige la Iglesia consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, la de mayor antigüedad de toda la comarca

Con más de 400 licitaciones a sus espaldas, Ovejero Sequeiro S.L. puede presumir de ser la empresa que actualmente cuida de la imagen de los miembros de La Moncloa