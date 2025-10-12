Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Encuesta elecciones generales España.

Encuesta elecciones generales España. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP

Abascal duplicaría escaños y haría retroceder a Feijóo mientras Sánchez se recupera tras el golpe por la corrupción

Cedillo ve la luz al final del... puente

El pueblo, aliviado, celebra la adjudicación del viaducto a una empresa portuguesa por 19,2 millones de euros. Sin embargo, aún está pendiente la firma definitiva para que comience la construcción, que se hará tras las elecciones municipales de este 12 de octubre, a la que la actual alcaldesa de Nisa no se podrá presentar por cumplir su máximo de mandatos

El Corredor del Suroeste reivindica la agilización del tren Lisboa-Madrid por Extremadura

El encuentro, que se celebra el 16 de octubre de 2025 en Madrid, busca compromisos políticos firmes para concluir la línea de alta velocidad antes de 2030

'El toque de la esquila' y la 'Noche del fuego': las tradiciones que mantienen viva la identidad de Tornavacas, en el pico más elevado de Cáceres

En la Calle Real de Arriba, aún perduran muestras de la antigua arquitectura asoportalada y la parada se vuelve imprescindible en sitios como el Puente Cimero, de origen medieval pero reedificado en el siglo XVIII. En su plaza central, se erige la Iglesia consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, la de mayor antigüedad de toda la comarca

La empresa extremeña que 'pone guapo' a Pedro Sánchez

Con más de 400 licitaciones a sus espaldas, Ovejero Sequeiro S.L. puede presumir de ser la empresa que actualmente cuida de la imagen de los miembros de La Moncloa

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
  3. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  4. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  5. El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
  6. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  7. La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
  8. Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto

