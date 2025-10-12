El odio: biología de una emoción racionalizada, adictiva y reconfortante

El odio es una emoción intensa, duradera y socialmente temida. Se lo suele considerar negativo, irracional o incluso inhumano. Sin embargo, investigaciones contemporáneas en neurociencia, psicología y filosofía muestran que el odio es profundamente humano, y que más que eliminarlo o negarlo, lo que necesitamos es comprenderlo: en sus raíces biológicas, en su función adaptativa, en su expresión social y en sus posibles caminos de transformación.

El odio puede ser adictivo, especialmente en entornos polarizados donde se premia la confrontación simplista y se penaliza el matiz y/o la contrastación argumentativa

Desde un punto de vista neurobiológico, el odio no es una simple descarga emocional, como la ira o el miedo, sino un estado sostenido que combina emoción, memoria, juicio y planificación. Estudios de neuroimagen funcional (como los realizados por Zeki y Romaya, 2008) revelan que el odio activa regiones cerebrales como la ínsula y el putamen, asociadas al asco y la preparación motora, respectivamente, pero también zonas de la corteza prefrontal, responsables del razonamiento moral y la toma de decisiones sociales. Es decir, el odio involucra tanto estructuras límbicas (emocionales) como corticales (racionales), lo que explica su persistencia en el tiempo y su capacidad para estructurar conductas.

Componente cognitivo

Este componente cognitivo lo distingue de otras emociones reactivas. Mientras que la ira se dispara ante un estímulo inmediato, el odio puede mantenerse sin contacto directo con su objeto, gracias a la intervención de la memoria y la narrativa. Se odia no solo porque algo duele, sino porque se le da un sentido, una justificación y un marco simbólico. Como señala Beck (1999), muchas veces el odio se sostiene no por la intensidad del daño sufrido, sino por los pensamientos que lo interpretan y reafirman: «ellos son malos», «se lo merecen», «esto no puede quedar impune».

Desde una perspectiva evolutiva, el odio pudo haber sido funcional. Servía como mecanismo de defensa frente a amenazas externas, permitiendo recordar rostros peligrosos, planear una respuesta o mantener distancia. En este sentido, el odio tiene una base biológica y puede haber cumplido un rol en la protección del grupo (Sapolsky, 2017). Sin embargo, lo que en contextos tribales o de escasez pudo haber sido adaptativo, hoy puede volverse destructivo cuando se proyecta sobre colectivos enteros o se alimenta artificialmente por ideologías, medios o redes sociales.

Es en este punto donde el odio deja de ser solo una emoción individual para convertirse en fenómeno social. En las sociedades humanas, no solo se odia a personas, sino a grupos, símbolos, ideas o religiones. El odio ideológico, por ejemplo, se sostiene mediante discursos, argumentos racionalizados y construcciones identitarias. La corteza prefrontal no solo permite planear ataques o rechazos, sino construir narrativas que legitiman el odio: «ellos son inmorales», «atentan contra nuestra cultura», «violan nuestros valores». Este tipo de odio no necesita una experiencia directa con el objeto odiado: basta con compartir una historia, una imagen o una consigna.

Dimensión simbólica

Esta dimensión simbólica lo hace particularmente persistente y contagioso. Se refuerza por la repetición, el refuerzo grupal, y también por el sistema de recompensa cerebral. Al reafirmar una creencia hostil, al sentir que se tiene la razón o al ver dañado al ‘enemigo’, se activa la dopamina, generando una sensación de satisfacción emocional (Cikara &Fiske, 2012). Por eso el odio puede ser adictivo, especialmente en entornos polarizados donde se premia la confrontación simplista y se penaliza el matiz y/o la contrastación argumentativa.

Lo más inquietante es que el odio puede llegar a ser reconfortante. En situaciones de inseguridad, dolor o incertidumbre, el odio organiza la experiencia emocional: ofrece un culpable, da sentido, define identidades. Como señala Staub (2005), el odio puede llenar un vacío psicológico: «sé quién soy porque sé a quién rechazo». En este sentido, funciona como un analgésico emocional. Reduce la ansiedad, la ambigüedad y el dolor, pero al precio de deshumanizar al otro y limitar la capacidad de reflexión. En palabras de Beck (1999), «el odio alivia temporalmente, pero en el fondo enmascara el sufrimiento no resuelto». ¡El odio es a la conciencia lo que el bicarbonato a la acidez!

Algunos factores neurobiológicos

No todas las personas se refugian en el odio con la misma facilidad. Algunos factores neurobiológicos, como una baja regulación prefrontal o una alta reactividad de la amígdala, pueden predisponer a la impulsividad emocional. También influyen variables psicológicas como la inseguridad, el pensamiento dicotómico, el narcisismo o la dificultad para tolerar la ambigüedad (Kruglanski et al., 2014). A esto se suman factores sociales: crecer en entornos polarizados, vivir experiencias de exclusión o haber sufrido humillaciones no elaboradas puede predisponer a canalizar el dolor hacia el otro, y no hacia una elaboración interna. Como resume Goleman (1995), «la gestión emocional es una habilidad que se aprende o se reproduce según el entorno».

La buena noticia es que el odio no es irreversible. Puede ser desactivado, transformado o reconducido. A nivel personal, herramientas como la conciencia y pensamiento crítico, la educación emocional, la autorregulación, la terapia narrativa o el desarrollo de la empatía permiten reconocer el odio como síntoma, no como esencia. Aprender a nombrar la emoción, explorar su origen, cuestionar sus creencias asociadas y reconocer la humanidad del otro, son pasos claves para romper el círculo vicioso. Como indica Siegel (2010), cuando se fortalece la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, aumenta la capacidad de reflexión, contención y compasión.

Justicia restaurativa

A nivel colectivo, estrategias como la justicia restaurativa, la educación crítica y las políticas de inclusión ayudan a prevenir y reducir el odio social. Procesos como los desarrollados en Sudáfrica, Colombia o Ruanda muestran que es posible construir justicia sin venganza, memoria sin odio, y reparación sin perpetuar la polarización (Zehr, 2002). Por su parte, una educación que fomente el pensamiento crítico, la pluralidad de perspectivas y la tolerancia a la ambigüedad es clave para desactivar discursos excluyentes antes de que se vuelvan violentos (Freire, 1970).

Comprender el odio no significa justificarlo. Significa verlo en su complejidad: como emoción biológica, como construcción narrativa, como reacción al dolor o a la amenaza. Significa también asumir que todos —en mayor o menor medida— somos susceptibles de odiar, pero también de trascender ese odio si cultivamos pensamiento crítico, conciencia, reflexión y responsabilidad ética. En última instancia, transformar el odio no es olvidar ni perdonar necesariamente: es construir condiciones para que esa emoción deje de parecer necesaria. Es fácil comprender que «nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar, y si puede aprender a odiar, también puede aprender a amar». (Nelson Mandela).