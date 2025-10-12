Plant-Based Whopper

Hace unos años un personaje público de primera línea, hoy empresario de éxito, metía en su discurso aquello de que hay que «cabalgar contradicciones», que no era otra cosa que decir que en política todo vale, y que al común de los mortales se le puede tomar el pelo a discreción, por su bien, para protegerlo de sí mismo, pobriño. Pues yo creo que no, ni en política ni en la vida todo vale, y si un pelanas te viene con ese cuento de justificar las contradicciones, desconfía.

Nuestro día a día está plagado de pequeñas incoherencias que hemos normalizado, como utilizar aplicaciones del móvil para desconectar o luchar por un mundo mas justo desde el piso de Fuengirola. Hemos alcanzado un punto de inflexión, que aquel vecino de Galapagar llamó «cabalgar nuestras contradicciones», en el que todo vale, siempre que a ti te valga. Pues no. Las contradicciones de los testigos en el foro hacen perder los juicios; dos médicos que se contradigan te pueden costar la salud; si en el examen de oposición te da por «cabalgar contradicciones», te vas a ir tú cabalgando, pero al paro. Para muestra un botón: la comida vegetariana ultra procesada.

¿Por qué dieta vegetariana o vegana?

El motivo primordial de esta decisión es el bienestar animal. Por supuesto también hay personas que lo hacen porque creen que es mejor para su salud, incluso hay especímenes que lo son por sumarse +7 al atributo ‘autoridad moral’, lo que incrementa sus posibilidades de ligar en un 23,6% en según qué ámbitos. El bienestar animal fue el nacimiento del veganismo, pero el verdadero motor de su enorme expansión, curiosamente, es la gran industria alimentaria. Aquí ya empezamos a cabalgar, al paso, a lomos de la contradicción.

La ‘revolución vegetal’ se ha convertido en un fenómeno social, pero también en una estrategia empresarial de primera magnitud. Lo que antes era un nicho alternativo, artesanal y hasta marginal, es hoy un negocio global con patentes, fondos de inversión, y campañas publicitarias que no escatiman en épica ambiental.

Ultra procesado sabe mejor

¿Quién no conoce a algún vegetariano o vegano que no le gusten los vegetales? Son montones, por eso Nestlé, Unilever, Kraft y otras chicas del montón se han puesto manos a la obra para que puedas comer sin tocar un animal, ni tampoco un vegetal. Proteínas aisladas, aceites vegetales refinados, celulosas, conservantes y estabilizantes, azúcar, sal y vinagre, como canta Pastora. Todo eso bien mezcladito, en factorías que hacen palidecer a Chernobyl, hace que te puedas comer una hamburguesa no cárnica y hacer más llevadero el vía crucis vegetariano. Como Simón de Cirene, la gran industria alimentaria, y ahora también cadenas como Burger King o McDonald´s, ayudan a llevar la cruz del que ha optado por renunciar a los placeres de la carne animal en pro de un mundo mejor.

Bajo lemas como ‘100% vegetal’ o ‘sin grasa animal’, estos Frankenstein de la alimentación no cuentan lo que vienen diciendo los nutricionistas desde hace años: cuanto mayor es el procesamiento, mayor es el riesgo de obesidad, hipertensión, y bromas similares. Vamos ya al trote a lomos de la contradicción.

¿Estamos salvando a la Pachamama?

Aquellos vegetarianos pollavieja (con perdón de la expresión) de verduras crudas, legumbres, patatas, cereales… sí que contribuían, o contribuyen los tres que quedan por Gata, a la preservación del medio ambiente. El que se va al Burger King y se pide el Plant-Based Whopper si no causa el mismo impacto medioambiental que si pidiera el Whopper normal, andará cerca.

Los productos ultraprocesados vegetarianos implican una larga cadena de producción: materias primas cultivadas en distintos países, transporte internacional, procesamiento en plantas industriales, envasado, refrigeración y distribución global. Todo ello conlleva un coste energético considerable. No es menos cierto que la industria ganadera acarrea un impacto medioambiental enorme, pero si lo que buscas es tener una alimentación eco-friendly, ni te asomes al lineal.

Con el impacto medioambiental de una alimentación que se prometía sostenible, vamos ya a todo galope a lomos de la contradicción. Todo este rollo macabeo que felizmente escribo para El Club del Pijama* lo hubiera resumido tu cuñado Zoilo en uno de sus comentarios recurrentes al respecto, jactándose de los vegetarianos que hacen una excepción cuando les pasa por delante el plato de jamón. Aquí están todos locos, me voy. ¡Arre unicornio!

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura