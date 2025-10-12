El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura

Estos últimos días se ha desarrollado la fase de prueba de carga en el nuevo puente de Alcántara, previa a su apertura a la circulación. Un proceso que se ha efectuado empleando una veintena de camiones de gran tonelaje que han evaluado la resistencia de esta infraestructura. Una vez esté concluido, y según las cifras que maneja el Ejecutivo extremeño, alrededor de 600 vehículos, 80 de ellos pesados, dejarán de pasar a diario por el cercano puente romano, que quedará cerrado al tráfico rodado.

Los trabajos para levantar el nuevo puente han tenido un presupuesto de algo más de 17 millones de euros. Los dos extremos del arco que constituye su elemento principal quedaron unidos hace meses a unos 30 metros por encima del nivel del río. De los 2 millones de kilos de acero corten que se emplearán en esta infraestructura, en torno a 800.000 corresponden a este arco. 180 metros separan sus dos apoyos y el interior ha sido igualmente hormigonado.

Camiones sobre el nuevo puente de Alcántara. / El Periódico

Con una longitud de 267 metros, en el puente convivirán el tráfico rodado y el peatonal, discurriendo en paralelo al monumento romano por uno de sus laterales y a la presa de la central hidroeléctrica José María de Oriol por el otro.

Pasarela peatonal

La pasarela peatonal, de 3,5 metros de ancho, estará anexa, pero físicamente separada de la estructura principal. Colocada en el lado más cercano al puente romano, permitirá disfrutar de unas vistas del monumento hasta ahora inéditas, y formará parte de un anillo de circulación a través del cual se podrá realizar un recorrido completo a pie entre los dos puentes, partiendo de un aparcamiento.