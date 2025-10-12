Día del Pilar
Quintana ensalza el gran trabajo de la Guardia Civil ante las catástrofes naturales en Extremadura
"No es solo una fuerza del orden; es una presencia que acompaña a las familias, que llega a cualquier rincón y que garantiza que la ley y la protección lleguen a los territorios más alejados de los grandes núcleos urbanos", ha destacado
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha alabado a la Guardia Civil como "presencia amiga y fiable" en su labor diaria en Extremadura y como pilar esencial de la convivencia y seguridad, especialmente ante catástrofes naturales. Quintana ha participado este domingo en Badajoz en los actos conmemorativos por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. En su intervención, el delegado del Gobierno de España en la región ha manifestado que la Guardia Civil "no es solo una fuerza del orden; es una presencia que acompaña a las familias, que llega a cualquier rincón y que garantiza que la ley y la protección lleguen también a los territorios más alejados de los grandes núcleos urbanos de la región".
Emergencias climáticas
En este marco, ha destacado la respuesta de la Benemérita ante las recientes emergencias climáticas que han golpeado a Extremadura, según recoge la Delegación del Gobierno en una nota de prensa. En su intervención, el delegado ha recordado la singularidad de su actividad en un entorno rural y la necesidad de una respuesta coordinada y profesional. "Vuestra proximidad y vuestro compromiso inspiran confianza y aliento en nuestros pueblos", ha enfatizado, a la vez que ha subrayado que el esfuerzo de los agentes se ha traducido en mayor seguridad.
DANA e incendios
Sobre las catástrofes naturales, Quintana ha destacado la capacidad de reacción ante los fenómenos meteorológicos y forestales; la coordinación entre sus unidades y servicios; y la atención prioritaria a las personas afectadas. "Lo demostrasteis durante la DANA, y lo habéis demostrado ante el temporal de lluvias de marzo que afectó a Extremadura y, especialmente, ante los grandes incendios forestales de este verano en la región, donde la rapidez, la disciplina y el compromiso han quedado evidentes en el despliegue de medios y en la protección de vidas y bienes", ha afirmado.
Más sólida y cercana
El delegado ha subrayado, además, la necesidad de avanzar en la modernización de infraestructuras y en la dotación de mejores herramientas para la Guardia Civil. A su juicio, el Gobierno de España trabaja para mejorar las condiciones del servicio, con la mirada puesta en una Guardia Civil "más sólida, más cercana y preparada para afrontar todos los retos". Por último, José Luis Quinta ha agradecido la profesionalidad de todas las personas que componen la Guardia Civil y ha destacado que la seguridad es una inversión en calidad de vida, libertad y estabilidad para la gente.
