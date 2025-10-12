Los tres deseos del Espíritu Santo: el enigma del Barrocu Campanina

En la sierra de Gata, en uno de los rincones más septentrionales de Extremadura, existe una piedra de grandes proporciones conocida como Barrocu Campanina. El nombre, de origen local, evoca una sonoridad ancestral y un eco que, según cuentan los vecinos, aún resuena con los deseos de quienes antaño acudían allí con fe y esperanza. Este lugar ha sido protagonista de un ritual tan misterioso como revelador, transmitido de generación en generación por la tradición oral.

El acto de golpear la cabeza contra la piedra busca una conexión espiritual, una suerte de canal hacia lo divino

Según relatos contados en fala —la lengua vernácula de Valverde del Fresno— por Alfredo Guerrero a su nieto Raúl Guerrero Payo, la costumbre consistía en que, tras asistir a misa en la ermita del Espíritu Santo, los feligreses caminaban hasta la piedra y allí se daban tres “cabezazus” —golpes suaves en la frente, quizás con los nudillos o la palma de la mano— para pedir tres deseos al Espíritu Santo. La piedra, aseguran los testigos, aún puede visitarse hoy en día.

Ermita del Espíritu Santo. / EL PERIÓDICO

«Volvendu a u 1614, ten lugal a historia. A genti seia da misa du Espiritu Santu i de volta a u lugal daban tres cabezazus a unha pedra chamá ‘U Barrocu Campanina’, con a intención de que u Espíritu Santu les concederá tres deséus, pedra que inda hoixi existi». (Alfredo Guerrero, Valverde del Fresno).

Aunque el gesto puede parecer pintoresco, estamos ante una manifestación ritual profundamente simbólica. El acto de golpear la cabeza contra la piedra busca una conexión espiritual, una suerte de canal hacia lo divino a través de un elemento natural, inmutable, cargado de poder.

El Barrocu Campanina no está solo. En distintas regiones de la Península Ibérica se conservan testimonios de lo que podríamos llamar piedras propiciatorias: formaciones geológicas que han sido objeto de culto popular, rituales de petición, sanación o agradecimiento. Algunas de estas prácticas aún sobreviven o al menos se recuerdan con nitidez.

En Zamora y Salamanca

Encontramos paralelos en Zamora y Salamanca, por ejemplo, donde se encuentran piedras de función similar. En Carbellino de Sayago (Zamora), la llamada Peña las Ánimas acogía un rito para liberar almas del purgatorio: se rezaba un padrenuestro y se lanzaba una piedra, pero también existía el rito del coscorrón —un leve golpe en la cabeza— para adquirir sabiduría.

Igualmente, en Abelón de Sayago (Zamora) se venera la Piedra de los Deseos, mientras que en La Redonda (Salamanca) se conoce la Peña del Perdón, en la que los caminantes pedían indulgencia por sus pecados. Estas manifestaciones tienen en común una carga simbólica poderosa: el contacto físico con la piedra, generalmente en la cabeza, se interpreta como un acto de apertura espiritual, introspección o sabiduría revelada. Se trata, al fin y al cabo, de un acto ritual que une lo físico con lo metafísico.

La relación entre piedra, golpe y conocimiento aparece también en la literatura y en otras tradiciones religiosas. Basta recordar un pasaje del Lazarillo de Tormes, la célebre novela picaresca del Siglo de Oro. En uno de sus episodios más conocidos, el ciego guía a Lázaro hasta una escultura en forma de toro, lo engaña para que acerque la cabeza y le propina un violento golpe: «Afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro... Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza».

Símbolo de iluminación

Ese golpe, aunque cruel, se convierte en un acto de iniciación. Lázaro “despierta” a la realidad, deja atrás la infancia y accede a una nueva forma de conocimiento. El paralelismo con el ritual de Valverde del Fresno es sugerente: la cabeza golpeada se convierte en símbolo de iluminación.

Un ejemplo aún más claro lo encontramos en Santiago de Compostela, con el llamado Santo dos Croques, ubicado en el Pórtico de la Gloria de la catedral. Desde hace más de cuatro siglos, los estudiantes compostelanos —y más tarde los peregrinos— acudían a este lugar para darse de uno a tres golpes (croques) en la cabeza contra la figura arrodillada del Maestro Mateo, el arquitecto del templo, con la esperanza de adquirir su sabiduría.

Aunque hoy día el ritual está prohibido para proteger el patrimonio, el hecho de que esta práctica se mantuviera durante siglos es revelador de una misma idea extendida por toda la geografía ibérica: el conocimiento, los deseos o la gracia divina pueden obtenerse a través del contacto físico con una piedra sacralizada.

Una rica dualidad

El caso del Barrocu Campanina de Valverde del Fresno presenta una rica dualidad: por un lado, se trata de un rito vinculado claramente al Espíritu Santo —una figura central del cristianismo—; por otro, el uso de una piedra como intermediaria remite a prácticas precristianas, posiblemente de origen celta o romano, que fueron absorbidas por el catolicismo popular.

De hecho, en las Relaciones Topográficas de Felipe II, una suerte de encuesta nacional del siglo XVI, ya se mencionan en Valverde del Fresno lugares altos y rocosos con significados singulares. En uno de los pasajes más llamativos, se afirma que «encima de la sierra hay un sitio con una gran piedra donde se reunieron a comer cuatro obispos, cada uno en su obispado», dos españoles (de Coria y Ciudad Rodrigo) y dos portugueses (de Guarda y Lamego). La piedra, de nuevo, aparece como punto de encuentro, frontera sagrada, lugar de poder. No es descabellado pensar que el Barrocu Campanina conserve en su forma y función restos de antiguos altares rupestres, oráculos o piedras votivas, cristianizadas con el tiempo y adaptadas a las devociones locales.

Hoy, la piedra aún puede visitarse, y aunque el ritual ya no se practica abiertamente, forma parte del patrimonio intangible de Valverde del Fresno

Hoy, la piedra aún puede visitarse, y aunque el ritual ya no se practica abiertamente, forma parte del patrimonio intangible de Valverde del Fresno. Mantener viva su memoria supone no solo honrar la identidad del pueblo, sino también rescatar una visión del mundo donde lo espiritual y lo terrenal se tocaban a través de la piedra.

En un mundo cada vez más desvinculado de lo simbólico, el testimonio del Barrocu Campanina es un recordatorio de que nuestras raíces están llenas de gestos cargados de sentido: un toque en la frente, una oración, una piedra inmóvil que escucha los deseos de quienes creen. El ritual de los tres cabezazos no es solo una anécdota folclórica: es parte de una red de tradiciones que nos hablan de cómo nuestros antepasados buscaban conocimiento, fe, perdón o milagros, y lo hacían con la cabeza alta… o golpeándola suavemente contra una piedra sagrada.

Los monarcas británicos

Otro ejemplo curioso nos remite a la coronación de Carlos III el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, el Reino Unido ha vuelto a poner en escena una tradición centenaria que, sorprendentemente, enlaza con una leyenda de origen gallego. Se trata de la Piedra de Scone, también conocida como la Piedra del Destino, un bloque de arenisca roja sobre el que han sido coronados casi todos los monarcas británicos desde el siglo XIV.

Como manda la costumbre, el histórico objeto fue transportado desde Escocia a Londres por el personal del Historic Environment Scotland (HES) y colocado bajo la Silla de Coronación —una pieza igualmente cargada de simbolismo, mandada construir por el rey Eduardo I en 1296 con el propósito específico de albergar la piedra. La coronación de Carlos III y Camila como reina consorte ocho meses después del fallecimiento de Isabel II ha renovado el interés por esta reliquia y, con ello, ha resucitado una leyenda que vincula a Galicia con la monarquía británica.

En el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña, un bajorrelieve de finales de los años 70 del siglo XX, esculpido por el artista José Ramón, representa una escena en apariencia modesta: cuatro hombres descargan una piedra junto al mar, mientras al fondo se divisan varios barcos. Este episodio, aunque desconocido para la mayoría, remite a una antigua leyenda celta según la cual la famosa Piedra del Destino habría partido desde la bahía coruñesa —llamada por los geógrafos clásicos Magnus Portus Artabrorum— rumbo al norte, transportada por Ith, hijo del mítico caudillo Breoghán, en torno al año 900 a.C.

Según la tradición celta, la piedra acabó en Escocia, donde fue usada para coronar a los reyes escoceses durante siglos. La historia toma un giro decisivo cuando en 1296 el rey inglés Eduardo I, tras conquistar Escocia, se llevó la piedra a Londres como botín de guerra. Mandó fabricar una silla especial en cuya base encajó el bloque de 152 kilos. Desde entonces, y salvo contadas excepciones, todos los monarcas británicos han sido coronados sobre ella.

El patriarca Jacob

La piedra, de la que se dice que fue la misma sobre la que el patriarca bíblico Jacob descansó cuando tuvo su visión celestial (Génesis 28:11), no siempre fue aceptada sin reparos. Durante siglos, diversas autoridades religiosas se han mostrado reacias a este tipo de objetos simbólicos, tachados de supersticiosos o idolátricos. Ya en los concilios de Arlés (452), Tours (567) y Nantes (658), la Iglesia condenó expresamente la litolatría —el culto a las piedras— e incluso ordenó su destrucción en ciertos contextos.

Una de las excepciones más destacadas al uso de la Piedra de Scone fue la de la reina María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, esposa del rey español Felipe II. Ferviente católica, rechazó ser coronada sobre la piedra y optó por una silla bendecida por el Papa, en un claro gesto de alineamiento con Roma frente al simbolismo ancestral de la monarquía anglicana.

La historia moderna de la piedra también ha estado marcada por la tensión política y la resistencia. En 1950, un grupo de estudiantes nacionalistas escoceses la sustrajo de la Abadía de Westminster y la ocultó durante meses. Fue recuperada y retornada a Londres justo a tiempo para la coronación de Isabel II en 1953. Décadas después, en 1996, en un gesto de reconciliación con Escocia, el gobierno británico accedió a devolverla a Edimburgo, bajo la condición de que sería trasladada a Londres para futuras coronaciones.

La fascinación por las piedras sagradas trasciende culturas y religiones. Así lo demuestra el caso del Muro de las Lamentaciones, vestigio del Segundo Templo y lugar sagrado para el pueblo judío. Allí, en el Sancta Sanctorum, los fieles evocan una conexión directa con lo divino a través de la Piedra Fundacional, ubicada bajo la Cúpula de la Roca. En ambos casos —la Piedra de Scone y el Muro— la piedra se convierte en mediadora: entre el poder terrenal y el divino, entre la historia y la fe, entre el pueblo y su identidad. La coronación de Carlos III no fue solo un evento político y ceremonial; ha sido también un recordatorio de los hilos invisibles que entrelazan leyenda, religión, poder y territorio a lo largo de los siglos. Y, aunque muchos lo ignoren, uno de esos hilos podría partir desde la bahía de A Coruña, donde una piedra, según cuenta la tradición, comenzó su largo viaje hacia la eternidad del mito y la historia.