Extremadura apuesta por una salud mental pública, inclusiva y cercana

Extremadura conmemoró este pasado viernes el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental" en un acto institucional celebrado en la Asamblea regional con motivo del XXVII Día Mundial de la Salud Mental, organizado por FEAFES Salud Mental Extremadura. En el mismo se puso en valor el trabajo que ha realizado la Junta de Extremadura para avanzar hacia un modelo de atención más humano, inclusivo y cercano, y el compromiso de la presidenta, María Guardiola, con la salud mental desde su llegada al Gobierno autonómico en el año 2023.

Tres nuevos dispositivos

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, manifestó que "sin salud mental, no hay salud para los extremeños. Desde que llegamos vimos que había una necesidad de fortalecer la red de salud mental de Extremadura". Espada manifestó que desde la llegada de María Guardiola al Gobierno de Extremadura se ha reforzado la Red de Salud Mental del SES con la creación de 38 nuevas plazas de diferentes categorías, "desde psiquiatría, enfermería de salud mental, terapeutas ocupacionales, a beneficio de todos los extremeños y con tres nuevos dispositivos, el dispositivo Infanto Juvenil de Mérida que evita desplazamientos que antes eran hacia otras áreas de salud, el Hospital de Día de Salud Mental de Cáceres y el Hospital de Día de Salud Mental de Badajoz que además tendrá comedor terapéutico Infanto Juvenil".

Cuidado integral

Extremadura sigue trabajando en el cuidado integral, tanto de las personas usuarias como de los profesionales que las atienden, con iniciativas como la formación en grupos Balint, la capacitación en duelo por suicidio y la elaboración de una estrategia de prevención del suicidio, que incluirá macroformación y grupos de ayuda mutua.También se han puesto en marcha otras iniciativas como la mejora en los Centros de Rehabilitación Psicosocial, la firma de un convenio con la Consejería de Educación para coordinar la atención a menores con trastornos graves de conducta, y el trabajo conjunto con el Instituto de la Mujer para mejorar el cuidado a las víctimas de violencia de género.