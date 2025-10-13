El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: "Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua"

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aceptado algunas propuestas presentadas por Extremadura al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según se desprende de la última reunión de la Comisión Multilateral de Vivienda de este jueves y en la que ha participado la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana del Ejecutivo autonómico, Lidia López Paniagua. Una de esas alegaciones aceptadas ha sido que parte de la financiación del Plan pueda ir a actuaciones de urbanización y de desarrollos urbanísticos, aunque se desconoce aún la inversión que las comunidades autónomas van a poder destinar a esta cuestión.

Se trata de "una cuestión importante", ha señalado López Paniagua, "especialmente para posibilitar la construcción de viviendas en nuestros pueblos, que cuentan con suelo disponible, pero sin desarrollar o urbanizar". Además, también se ha dado el visto bueno por parte del Ministerio a que del propio Plan se puedan destinar fondos a la gestión: contratar personal, adquirir aplicaciones informáticas, etcétera; algo fundamental para poder hacer las actuaciones propias de líneas de ayudas que cada vez son más numerosas y complicadas de tramitar.

Por otro lado, se ha dejado para la próxima reunión de la Comisión Sectorial de Vivienda entre los consejeros autonómicos y la ministra, Isabel Rodríguez, cuestiones como el distinto reparto de fondos entre las regiones, que la parte de la financiación del que aportan las comunidades autónomas pueda ser menor al 40 por ciento establecida, y el reparto entre los distintos programas.

En buena parte de los pueblos de Extremadura hay casas vacías, pero pocas disponibles para vivir. La paradoja se repite en decenas de municipios: el suelo existe, pero no está urbanizado, y la inversión necesaria para hacerlo supera con creces los recursos de los ayuntamientos rurales.

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana del Ejecutivo autonómico, Lidia López Paniagua / Cedida a El Periódico

Los jóvenes

El resultado es una falta real de vivienda, especialmente para los jóvenes que quieren independizarse o formar una familia sin marcharse a las ciudades. La despoblación, el envejecimiento y el alto coste de rehabilitar viviendas antiguas agravan una situación que se ha convertido en un obstáculo para el futuro del medio rural.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, muchas localidades cuentan con terrenos municipales disponibles, pero sin infraestructuras básicas —como alcantarillado, alumbrado o acceso viario— que permitan construir. La reciente aceptación por parte del Ministerio de Vivienda de destinar fondos a urbanización y gestión abre una oportunidad, pero el reto sigue siendo mayúsculo.

Los expertos coinciden: sin vivienda, no hay relevo generacional. La recuperación de los pueblos pasa por garantizar hogares asequibles, impulsar la construcción sostenible y facilitar el acceso a ayudas públicas. “No se trata solo de vivir en el pueblo —dicen los alcaldes—, sino de poder quedarse en condiciones dignas”.

Los testimonios

En La Cumbre, Cristina y Raúl han renunciado a quedarse. “Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua”, explican. Como ellos, decenas de parejas jóvenes extremeñas se topan con el mismo muro: la falta de suelo urbanizado y la imposibilidad de acceder a viviendas asequibles.

En Garrovillas, María del Carmen, de 27 años, intenta rehabilitar una casa familiar: “Las ayudas existen, pero los trámites son eternos y el coste se dispara. Sale más barato irte a Cáceres y alquilar”.

Los alcaldes también alzan la voz. “Tenemos terreno disponible y ganas de crecer, pero sin apoyo para urbanizar no podemos ofrecer vivienda”, lamenta el regidor de un pequeño municipio del norte cacereño.

Gráfico sobre despoblación. / El Periódico Extremadura

El nuevo plan

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 podría abrir una puerta al permitir destinar fondos a la urbanización de suelo rural y la gestión de ayudas, pero el reto va más allá: atraer inversión, simplificar trámites y crear condiciones para que vivir en el pueblo vuelva a ser una opción real.

Vivir en un pueblo es mucho más que cambiar de paisaje: es recuperar una forma de vida que se ha ido perdiendo. En Extremadura, donde más de 300 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, cada vecino cuenta. La plaza, el saludo diario, el silencio de la tarde o la puerta abierta son gestos que definen una convivencia distinta, más humana.

El efecto de la pandemia

La pandemia aceleró un fenómeno que ya se intuía: muchas personas quieren volver al campo, buscar aire limpio, espacio y tiempo. Pero hacerlo no siempre es fácil. Falta vivienda, empleo y servicios básicos. Aun así, los pueblos se han convertido en una alternativa real para quienes buscan calidad de vida frente al ritmo acelerado de las ciudades.

Vivir en el medio rural también tiene un valor ambiental. Cada casa habitada ayuda a mantener el territorio, evita el abandono de fincas, conserva caminos, protege bosques y reduce el riesgo de incendios. Y socialmente, mantiene viva una red de apoyo donde las relaciones son personales y la soledad pesa menos.

Las nuevas tecnologías y el trabajo remoto abren oportunidades inéditas: emprendedores digitales, proyectos de turismo rural o jóvenes que apuestan por quedarse. Como resumen muchos alcaldes, “vivir en el pueblo no es vivir aislado, es vivir conectado de otra manera”.

Extremadura vive una transformación demográfica que ya no puede ignorarse. Según datos del Instituto de Estadística de la Junta, en 2023 había 230.267 personas de 65 años o más, lo que representa el 21,84 % de la población regional. Juntaex

Se estima que para 2037 ese grupo crecerá hasta los 310.463 individuos, alcanzando el 30,97 % del total. Juntaex

Este envejecimiento no es homogéneo: en municipios pequeños (menos de 2.000 habitantes) la proporción de mayores es mucho más alta y los jóvenes escasean, lo que eleva el riesgo de despoblación. Juntaex+1

Reinventar el mundo rural

Frente a este panorama, varios proyectos locales intentan reinventar la vida rural:

En Sierra de Gata , grupos de desarrollo rural aplican fondos LEADER para la mejora de servicios, patrimonio y calidad de vida en pueblos pequeños. sierradegata.org

, grupos de desarrollo rural aplican fondos LEADER para la mejora de servicios, patrimonio y calidad de vida en pueblos pequeños. sierradegata.org En la Raya cacereña y Las Hurdes , se han impulsado los “Aldeas Históricas” —alianzas entre municipios para turismo, rutas como el GR-22 transfronterizo y valorización del patrimonio. Extremadura

, se han impulsado los —alianzas entre municipios para turismo, rutas como el y valorización del patrimonio. Extremadura En La Vera, Jaraíz de la Vera sirve como eje comarcal con unos 6.720 habitantes (datos 2024) y ejerce cierto efecto de atracción sobre núcleos cercanos. Wikipedia

El desafío es complejo: infraestructuras, servicios de salud, transporte, acceso digital y vivienda digna deben estar a la altura para que la elección del pueblos no sea una apuesta de sacrificio, sino una decisión viable y atractiva.

Sin acciones contundentes —financiación real, agilización administrativa, incentivos a la rehabilitación y construcción— muchos pueblos seguirán perdiendo su oportunidad de futuro.