Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Varias empresas y el Gobierno de Japón se interesan por el wolframio extremeño
Representantes de la firma propietaria de mina La Parilla visitaron este país asiático el mes pasado
Esto opinan los cacereños sobre los diseños modernos de los bancos: "Con los bancos sin respaldo acabaremos jorobados"
Mientras algunos destacan la durabilidad y resistencia de estos asientos de diseño más moderno, otros critican la falta de respaldo y la incomodidad para las personas mayores y quienes pasean a diario por la zona, señalando que no siempre cumplen con las necesidades de descanso
Marta Herrera, directora de Urvipexsa en Cáceres: "Las viviendas de Urvipexsa tiene un precio asequible porque solo tributan al 4% de IVA"
Marta Herrera Calleja (Madrid, 1977) apenas lleva unos meses al frente de la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, pero está desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos que se recuerdan en el sector de la construcción pública con la ilusión y perseverancia de quien aspira a lograrlo a toda costa
Las gafas del extremeño que llevan Rauw Alejandro o Brytiago y que compiten contra grandes marcas en Dubái
Un "gazpacho" de sus dos grandes pasiones, el diseño y Extremadura. José Fernández Gallego afirma que busca llevar a la región, con su marca GalferDexign, al resto del mundo
Punto feliz para el Cacereño
El equipo de Cobos iguala al líder en un partido vibrante (0-0), con mucho ritmo y ocasiones para los dos sobre un césped que no resistió en buenas condiciones, como se podía esperar por las urgencias del duelo
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- Guillermo Fernández Vara: honestidad y gratitud al servicio de la región
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
- Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto
- Guardiola plantea que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara