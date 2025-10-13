Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Representantes de la firma propietaria de mina La Parilla visitaron este país asiático el mes pasado

Mientras algunos destacan la durabilidad y resistencia de estos asientos de diseño más moderno, otros critican la falta de respaldo y la incomodidad para las personas mayores y quienes pasean a diario por la zona, señalando que no siempre cumplen con las necesidades de descanso

Marta Herrera Calleja (Madrid, 1977) apenas lleva unos meses al frente de la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, pero está desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos que se recuerdan en el sector de la construcción pública con la ilusión y perseverancia de quien aspira a lograrlo a toda costa

Un "gazpacho" de sus dos grandes pasiones, el diseño y Extremadura. José Fernández Gallego afirma que busca llevar a la región, con su marca GalferDexign, al resto del mundo

El equipo de Cobos iguala al líder en un partido vibrante (0-0), con mucho ritmo y ocasiones para los dos sobre un césped que no resistió en buenas condiciones, como se podía esperar por las urgencias del duelo