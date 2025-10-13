Tungsteno, el más duro de su clase

El tungsteno o wolframio es un metal escaso que se encuentra en algunos minerales. En estado puro, o mezclado con otros elementos, es extremadamente duro. Una cualidad que hizo que en el transcurso de la segunda guerra mundial revolucionase la maquinaria bélica, utilizándose desde en tanques hasta para fabricar acorazados, pasando por granadas. Los dos bandos, aliado y nazi, lo necesitaban desesperadamente, y a ambos llegó a vendérselo España.

Pero las de la industria armamentística no son ni mucho menos las únicas aplicaciones por las que es codiciado. El wolframio tiene el punto de fusión más alto de todos los metales puros, alcanzando los 3422 grados, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas. También es uno de los más densos, lo que lo hace apto como blindaje radiológico o como contrapeso en maquinaria. Además de su extremada fortaleza, tiene una buena conductividad térmica y eléctrica (aunque no tanto como el cobre), lo que lo da utilidad en electrodos y componentes electrónicos. En entornos corrosivos, interesa por ser químicamente resistente y no oxidarse con facilidad. Estas son algunas de sus principales aplicaciones concretas.

1 Alta tecnología: microchips o semiconductores

Se recurre a este metal a la hora de fabricar microchips y semiconductores debido a su alta conductividad eléctrica y resistencia al calor. Asimismo, también se emplea en la producción de láseres de alta potencia aprovechando su capacidad para soportar el calor y su buena conductividad térmica. En el ámbito del almacenamiento de energía, en las baterías avanzadas, como las de ion de litio, actúa como material catódico debido a sus cualidades para transmitir la electricidad y de estabilidad.

La fabricación de microchips es una de las aplicaciones del wolframio o tungsteno. / Marta Perez / Efe

2 Sanidad: blindaje radiológico e instrumentos quirúrgicos

El tungsteno se incorpora en equipos de rayos X y radioterapia. Protege contra la radiación gracias a su alta densidad y capacidad para absorberla. Aparte de sus aplicaciones como blindaje radiológico, en sanidad es usado en la fabricación de instrumental quirúrgico, al que otorga su resistencia al desgaste y la corrosión, lo que garantiza su durabilidad en estos entornos médicos. También se usa como marcador en estudios radiológicos para proporcionar puntos de referencia visibles en las imágenes de rayos X, facilitando los procedimientos quirúrgicos y de radiología intervencionista. La resistencia a la corrosión hace que se emplee en algunos implantes médicos, aunque su biocompatibilidad está siendo aún objeto de estudio.

Intervención quirúrgica en un hospital. / HOSPITAL JOSEP TRUETA

3 Herramientas de corte y componentes de maquinaria

El carburo de tungsteno se utiliza en herramientas como taladros, fresas y herramientas de corte para metales, hormigón y roca por su alta dureza y resistencia al desgaste. Esto último, además de su tolerancia a las altas temperaturas, hace igualmente adecuado este metal para la construcción de válvulas de motores, álabes de turbinas y los clavos para neumáticos de nieve.

4 Filamentos de lámparas en la industria electrónica

También aparece en los filamentos de las lámparas incandescentes debido a su alto punto de fusión y conductividad eléctrica. Otra de sus aplicaciones en este campo es la de los contactos eléctricos para distribuidores de automóviles y otros dispositivos electrónicos, en los que se valora por su aptitud a la hora de aguantar las altas temperaturas.

5 Componentes aeroespaciales y automovilísticos

Debido a su alta resistencia a las temperaturas extremas y a su densidad, el tungsteno es esencial en el proceso para fabricar turbinas y motores, tanto de aviones como de naves espaciales. También es materia prima en componentes automovilísticos como bocinas y aparatos de conmutación eléctrica.

Un trabajador se arrodilla sobre un motor de un avión Boeing 737-800 que se está ensamblando. / Ted S. Warren / AP

6 Arados en agricultura o catalizadores en procesos químicos

El carburo de tungsteno se utiliza para reforzar rejas de arado, dientes de grada y otros componentes que requieren resistencia al desgaste. Se utiliza en la producción de catalizadores para procesos químicos específicos.