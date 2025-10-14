Ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de vivienda protegida en Extremadura: "Se otorgarán según la renta"

Los extremeños recibirán cuantías de hasta 10.000 euros para la compra de vivienda protegida. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes esta nueva convocatoria de ayudas directas, con un importe total de 1,3 millones de euros en los años 2025 y 2026. Con ello, ha señalado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, "damos un paso más en nuestra línea de ayudar a todas estas familias extremeñas a avanzar en su proyecto de vida".

Por una parte, la convocatoria está dirigida a las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a planes autonómicos de vivienda anteriores al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016. En segundo lugar, se dirige a las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial calificadas provisionalmente conforme al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016, o posteriores, y siempre antes del 1 de enero de 2026.

Desde los 3.000 euros

Estas ayudas buscan rebajar el precio final de la vivienda, con cuantías que van desde los 3.000 euros hasta los 10.000 euros, ha destacado. Con carácter general, las personas que accedan a estas ayudas van a recibir 9.000 euros por la compra de una vivienda protegida en régimen especial, que son las destinadas a población que tiene su renta limitada, de escasos recursos, siempre que sus ingresos no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En el caso de que superen ese indicador, ha detallado, les corresponderá una cuantía de 6.000 euros. Asimismo, ha informado de que quienes adquieran una vivienda protegida de régimen general también van a recibir una ayuda, esta vez de cuantía menor, de 3.000 euros.

Entre otros colectivos beneficiados se encuentran aquellos solicitantes que pertenezcan a "determinados sectores de la población que tienen más vulnerabilidad" como los jóvenes, las familias numerosas, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género y de terrorismo y las personas con discapacidad. Estas recibirán una ayuda de 1.000 euros, ha anunciado.

La vivienda, todo un derecho

Por otro lado, la portavoz ha subrayado el "firme compromiso" del Gobierno regional con la vivienda, con el efectivo cumplimiento de lo que es "todo un derecho". "Es un eje transversal, un objetivo que implica muchas actuaciones y que, sin duda, es una prioridad para nuestro ejecutivo", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en dos años han puesto en marcha nueve convocatorias de ayudas para "garantizar el acceso a la vivienda de todos los extremeños", con las que han conseguido "el mejor dato de todos, hemos ayudado a 9.667 familias a acceder a su primera vivienda", ha defendido.

El plazo de presentación de estas solicitudes, ha comunicado Manzano, será de un año desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).