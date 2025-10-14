China: un potencial para la expansión internacional de las empresas extremeñas

El exembajador de España en China Rafael Dezcallar de Mazarredo ha destacado la importancia del desembarco de las empresas españolas y extremeñas en el país asiático, entre otros motivos, porque "se puede aprender mucho" de este mercado debido a su gran magnitud, competitividad y apuesta por la innovación.

"China no ha conseguido lo que ha conseguido por casualidad, sino porque ha hecho las cosas muy bien", ha afirmado Rafael Dezcallar de Mazarredo a los medios antes de protagonizar un desayuno coloquio en Badajoz.

Todo ello desde la base de que China es "un país muy complicado y que se siente muy seguro de sí mismo", por lo que se debe "tener muy claro con qué cosas se pueden lograr ventajas y con las que se ha de tener cuidado para que ganen ellos y también nosotros".

Misiones comerciales

Extremadura, que ya ha llevado a cabo distintas misiones comerciales en este país "con la correcta filosofía de no esperar las inversiones sino ir a buscarlas", tiene oportunidades en ámbitos "como las baterías, las nuevas energías o el turismo", ha manifestado.

En este último caso, a los ciudadanos chinos "no les gusta el turismo de sol y playa, sino de cultura, historia y tradición, lo que tiene Extremadura", dentro del contexto de que los habitantes de la nación asiática "respetan mucho a España", que no es un país cualquiera para ellos", dada "su cultura universal y por su idioma hablado en todo el mundo".

Preguntado sobre si la relación actual entre España y Estados Unidos puede incentivar aún más la apuesta china por el país, el diplomático ha afirmado que "la foto de ayer de Pedro Sánchez con Donald Trump no parecía de mucha tirantez... España y Europa tienen una alianza con EEUU basada en una comunidad de valores que no existe con China, donde la democracia" por ejemplo "no es lo que se podría tener en común con ellos".

Alianza con EEUU

"Hay cosas que se pueden hacer con China y otras que no, -ha insistido- a Europa no le interesa ahora acabar la alianza con EEUU, le interesa acabar con la dependencia defensiva con Estados Unidos, pues ésta genera dependencia política, lo que no interesa en un mundo de Donald Trump o de Vladimir Putin, pero sí interesa una alianza... por lo que sí, puede haber oportunidades" con China "pero siempre conociendo el terreno que se pisa".

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardina, ha destacado por su parte la importancia que tiene China para la expansión internacional de las empresas extremeñas debido a su potencial